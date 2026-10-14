Verbandsgemeinderat Wissen Sechsstellige Summe fließt in innerstädtische Bachverrohrung Elmar Hering 14.10.2026, 08:30 Uhr

i In Höhe des Schützenplatzes verschwindet der Köttingsbach in der unterirdischen Verrohrung. Während dort und weiter unterhalb, ungefähr zwischen Polizeiwache und Stadtwerken, bereits alles saniert ist, steht nun der dritte Bauabschnitt entlang der Straße „Am Schützenplatz“ bevor. Elmar Hering

Auf einer Länge von mehr als 1000 Metern fließt der Köttingsbach durch die Wissener Innenstadt – unterirdisch, verrohrt. Nachdem Schäden festgestellt wurden, sind Teile davon bereits saniert. Alsbald soll auch der obere Abschnitt folgen.

Wegen massiver Schäden treibt die Verbandsgemeinde (VG) Wissen seit Jahren notgedrungen die Sanierung der Köttingsbach-Verrohrung voran. Die Maßnahme ist schon recht weit fortgeschritten, der jetzt bevorstehende Bauabschnitt schlägt mit Kosten in Höhe von gut einer Viertelmillion Euro zu Buche.







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