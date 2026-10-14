Auf einer Länge von mehr als 1000 Metern fließt der Köttingsbach durch die Wissener Innenstadt – unterirdisch, verrohrt. Nachdem Schäden festgestellt wurden, sind Teile davon bereits saniert. Alsbald soll auch der obere Abschnitt folgen.
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Wegen massiver Schäden treibt die Verbandsgemeinde (VG) Wissen seit Jahren notgedrungen die Sanierung der Köttingsbach-Verrohrung voran. Die Maßnahme ist schon recht weit fortgeschritten, der jetzt bevorstehende Bauabschnitt schlägt mit Kosten in Höhe von gut einer Viertelmillion Euro zu Buche.