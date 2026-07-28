Feuer zerstört Gewerbeobjekt
Sechs Mieter teilten sich abgebrannte Halle in Wissen
Auf den ersten Blick sind die Gewerbehalle und die Wohnung im Köttinger Weg nach dem Brand nur noch eine Ruine.
Auf den ersten Blick sind die Gewerbehalle und die Wohnung im Köttinger Weg nach dem Brand nur noch eine Ruine.
Thomas Hoffmann

Der Brand einer Gewerbehalle in Wissen forderte ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, THW, DRK und Polizei. Wir haben mit dem privaten Eigentümer der zerstörten Halle gesprochen.

Lesezeit 1 Minute
Der große Brand am vergangenen Freitagabend im Köttinger Weg in Wissen hat einen Haufen Schutt hinterlassen. Der niedergebrannte Hallenkomplex ist – zumindest nach dem ersten Augenschein – nicht mehr nutzbar. Auch für den Eigentümer, der sich inzwischen von dem ersten Schreck erholt hat, heißt es jetzt: abwarten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchen
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren