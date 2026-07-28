Feuer zerstört Gewerbeobjekt Sechs Mieter teilten sich abgebrannte Halle in Wissen Elmar Hering 28.07.2026, 18:11 Uhr

i Auf den ersten Blick sind die Gewerbehalle und die Wohnung im Köttinger Weg nach dem Brand nur noch eine Ruine. Thomas Hoffmann

Der Brand einer Gewerbehalle in Wissen forderte ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, THW, DRK und Polizei. Wir haben mit dem privaten Eigentümer der zerstörten Halle gesprochen.

Der große Brand am vergangenen Freitagabend im Köttinger Weg in Wissen hat einen Haufen Schutt hinterlassen. Der niedergebrannte Hallenkomplex ist – zumindest nach dem ersten Augenschein – nicht mehr nutzbar. Auch für den Eigentümer, der sich inzwischen von dem ersten Schreck erholt hat, heißt es jetzt: abwarten.







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