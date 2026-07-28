Der Brand einer Gewerbehalle in Wissen forderte ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, THW, DRK und Polizei. Wir haben mit dem privaten Eigentümer der zerstörten Halle gesprochen.
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Der große Brand am vergangenen Freitagabend im Köttinger Weg in Wissen hat einen Haufen Schutt hinterlassen. Der niedergebrannte Hallenkomplex ist – zumindest nach dem ersten Augenschein – nicht mehr nutzbar. Auch für den Eigentümer, der sich inzwischen von dem ersten Schreck erholt hat, heißt es jetzt: abwarten.