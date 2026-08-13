Zwischenfazit nach 8 Monaten Schwimmbad Altenkirchen ist eine Bereicherung für VG Annika Stock 13.08.2026, 09:00 Uhr

i Nicolai Hees (Fachbereich Sport, Hallenbad ), Sascha Koch (Fachbereich Sport, Hallenbad) und Badleiter Christoph Weber (von links) sind zufrieden mit der bisherigen Resonanz zum Schwimmbad Altenkirchen an der Glockenspitze. Annika Stock

21 Millionen hat das neue Schwimmbad an der Glockenspitze Altenkirchen gekostet. Acht Monate nach der Eröffnung ziehen die Verantwortlichen ein positives Zwischenfazit. Hier lesen Sie mehr zu Besucherzahlen und den angedachten Angeboten.

Im November 2025 öffnete das neue Schwimmbad Altenkirchen an der Glockenspitze mit einer großen Einweihungsfeier und Ministerbesuch seine Türen für die Öffentlichkeit. Kostenpunkt des Großprojektes: 21 Millionen Euro. Die Investition in ein zeitgemäßes Gebäude, moderne Technik und Panoramafenster hat sich gelohnt: Bislang haben 42.







Artikel teilen

Artikel teilen