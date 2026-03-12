Bluttat von Betzdorf Schwiegertochter: Er hat unser Leben zerstört Markus Kratzer 12.03.2026, 16:00 Uhr

i Vor dem Landgericht Koblenz muss sich ein 66-Jähriger aus Betzdorf verantworten. Ihm wird versuchter Mord und versuchter Totschlag zur Last gelegt. Markus Kratzer

Messerstiche gegen den eigenen Sohn. Dieser überlebt nur knapp. Wer ist der 66-Jährige, dem diese Tat in Betzdorf vorgeworfen wird? Vor dem Landgericht beschreiben Familienangehörige den Angeklagten – mit ebenso emotionalen wie drastischen Worten.

Es ist ein Familiendrama, das sich am frühen Morgen des 26. September 2025 in Betzdorf zugetragen hat. Der 41-jährige Riccardo T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) ist auf dem Weg zur Arbeit, als ihm sein Vater Francesco T. vor dem Haus auflauert und ihm Messerstiche zufügt, die um ein Haar zum Tod des Mannes geführt hätten.







