Prozess gegen Afghanen Schwester gewürgt, weil sie Freund hatte? Johannes Mario Löhr 15.08.2026, 10:00 Uhr

i Ein Afghane ist unlängst in Betzdorf freigesprochen worden: Ihm wurde vorgeworfen, seine Tochter festgehalten zu haben, während sein Sohn (17) die 16-Jährige geschlagen habe. Bald könnte in Betzdorf der Prozess gegen den 17-Jährigen starten. Thomas Leurs

Ein Afghane ist unlängst in Betzdorf freigesprochen worden: Ihm wurde vorgeworfen, seine Tochter festgehalten zu haben, während sein Sohn (17) die 16-Jährige geschlagen habe. Bald könnte in Betzdorf der Prozess gegen den 17-Jährigen starten.

Ein brisanter Fall beschäftigte unlängst das Betzdorfer Amtsgericht: Einem 48-jährigen Afghanen war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, im September 2025 seine 16-jährige Tochter festgehalten zu haben, während sein 17-jähriger Sohn die Teenagerin geohrfeigt und gewürgt habe.







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