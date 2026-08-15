Prozess gegen Afghanen
Schwester gewürgt, weil sie Freund hatte?
Ein Afghane ist unlängst in Betzdorf freigesprochen worden: Ihm wurde vorgeworfen, seine Tochter festgehalten zu haben, während
Ein Afghane ist unlängst in Betzdorf freigesprochen worden: Ihm wurde vorgeworfen, seine Tochter festgehalten zu haben, während sein Sohn (17) die 16-Jährige geschlagen habe. Bald könnte in Betzdorf der Prozess gegen den 17-Jährigen starten.
Thomas Leurs

Ein Afghane ist unlängst in Betzdorf freigesprochen worden: Ihm wurde vorgeworfen, seine Tochter festgehalten zu haben, während sein Sohn (17) die 16-Jährige geschlagen habe. Bald könnte in Betzdorf der Prozess gegen den 17-Jährigen starten.

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Ein brisanter Fall beschäftigte unlängst das Betzdorfer Amtsgericht: Einem 48-jährigen Afghanen war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, im September 2025 seine 16-jährige Tochter festgehalten zu haben, während sein 17-jähriger Sohn die Teenagerin geohrfeigt und gewürgt habe.
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