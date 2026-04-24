Drei Verletzte Schwerer Verkehrsunfall zwischen Alsdorf und Schutzbach Thomas Leurs 24.04.2026, 20:00 Uhr

i Zu einem schweren Unfall ist es auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach gekommen. Thomas Leurs

Am Freitagnachmittag ist es auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkw sind frontal miteinander kollidiert. Drei Verletzte mussten versorgt werden. Die Landesstraße war zeitweise voll gesperrt.

Auf der Strecke zwischen Alsdorf und Schutzbach sind am Freitagnachmittag zwei Pkw miteinander im Straßenverkehr kollidiert. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschzügen vor Ort gewesen wie auch die Polizei mit zwei Streifenwagen. Die Strecke musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden.







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