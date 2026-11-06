Zwei Verletzte im Westerwald Schwerer Verkehrsunfall bei Malberg Thomas Leurs 06.11.2026, 20:35 Uhr

i Schwer beschädigt liegt eines der beiden verunfallten Fahrzeuge auf der L281 bei Malberg. Thomas Leurs

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend auf der L281 zwischen Malberg und Gebhardshain gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt, eine weitere leicht. Der Streckenabschnitt ist über mehrere Stunden gesperrt gewesen.

Um 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei in Betzdorf über einen Verkehrsunfall informiert, der sich auf der L281 zwischen den Ortschaften Malberg und Gebhardshain zugetragen hat. Die Polizei sagt unserer Zeitung am Unfallort, dass zwei Fahrzeuge – ein schwarzer VW und ein weißer Skoda – in einer Kurve zusammengestoßen sind.







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