Zwei Verletzte im Westerwald
Schwerer Verkehrsunfall bei Malberg
Schwer beschädigt liegt eines der beiden verunfallten Fahrzeuge auf der L281 bei Malberg.
Schwer beschädigt liegt eines der beiden verunfallten Fahrzeuge auf der L281 bei Malberg.
Thomas Leurs

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend auf der L281 zwischen Malberg und Gebhardshain gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt, eine weitere leicht. Der Streckenabschnitt ist über mehrere Stunden gesperrt gewesen.

Lesezeit 1 Minute
Um 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei in Betzdorf über einen Verkehrsunfall informiert, der sich auf der L281 zwischen den Ortschaften Malberg und Gebhardshain zugetragen hat. Die Polizei sagt unserer Zeitung am Unfallort, dass zwei Fahrzeuge – ein schwarzer VW und ein weißer Skoda – in einer Kurve zusammengestoßen sind.
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