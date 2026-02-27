Auf Wahlkampftour im AK-Land
Schweitzer oder Schnieder? So lief das Fernduell
Alexander Schweitzer (links) ging am Donnerstagabend in Kirchen-Wehbach auf Stimmenfang, Gordon Schnieder in Altenkirchen.
Alexander Schweitzer (links) ging am Donnerstagabend in Kirchen-Wehbach auf Stimmenfang, Gordon Schnieder in Altenkirchen.
Markus Kratzer

Drei Stunden trennten beide – und etwa 31 Kilometer. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und CDU-Herausforderer Gordon Schnieder lieferten sich am Donnerstagabend im Kreis Altenkirchen quasi ein Wahlkampf-Fernduell. Wir waren für Sie dabei.

Lesezeit 4 Minuten
Es ist wohl nicht davon auszugehen, dass SPD und CDU bei der Koordinierung ihrer Landtagswahlkampfauftritte der Spitzenkandidaten das so verabredet hatten. Doch am Donnerstagabend „passten“ die Terminkalender von Alexander Schweitzer (SPD) und Gordon Schnieder (CDU) irgendwie zusammen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren