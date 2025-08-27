Bürgermeister Berno Neuhoff spricht von einem „schwarzen Tag für Wissen“: Beim Schweißmaschinenhersteller Dalex sollen 55 Stellen wegfallen. Die gesamte Fertigung wird ausgelagert. Diesen Schritt kritisiert Neuhoff deutlich.

Tiefschlag für Dutzende Arbeitnehmer und ihre Familien im Wisserland: Der Schweißmaschinenhersteller Dalex hat am Mittwoch in einer Pressemitteilung angekündigt, die Fertigung am Standort in Wissen zu schließen und sie zu einem internationalen Spezialisten für Auftragsfertigung zu verlagern. Damit geht der Abbau von 55 Stellen bei dem Unternehmen einher.

Neuer Dalex-Geschäftsführer: „Ein überfälliger Schritt“

Die Dalex Automation & Welding GmbH, so der vollständige Firmenname, sei „von der Marktkrise im Maschinenbau nicht verschont geblieben“, heißt es weiter. Mit Unterstützung der Max Valier Holding, die Ende 2023 Dalex nach einem Insolvenzverfahren in Eigenregie übernommen hatte, werde nun „das Geschäftsmodell für die Zukunft fit gemacht“. Laut dem neuen Geschäftsführer Robert Nijland sei dies „ein überfälliger Schritt“.

„Da wird ein erfolgreiches Team zerschlagen. Konstruktion und Fertigung gehören nach meiner Auffassung bei einem Maschinenhersteller in eine Hand.“

Berno Neuhoff, Stadt- und VG-Bürgermeister﻿ in Wissen

Dieser Auffassung kann sich der Wissener Stadt- und VG-Bürgermeister Berno Neuhoff nicht anschließen, wie er ein einer ersten Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung erklärt. „Da wird ein erfolgreiches Team zerschlagen. Konstruktion und Fertigung gehören nach meiner Auffassung bei einem Maschinenhersteller in eine Hand“, sagt er mit Blick auf seine Erfahrungen als Leiter der Wirtschaftsförderung des Landkreises Altenkirchen. „Das ist ein schwarzer Tag für die Betroffenen und für die Stadt Wissen“, erklärt Neuhoff weiter und verweist auf die 114-jährige Firmengeschichte von Dalex in Wissen. Weiterhin betont der Bürgermeister: „Wir verlieren nicht nur einen bedeutenden Arbeitgeber, sondern auch fast 60 Menschen in unserer Stadt ihre Arbeitsplätze. Auch wenn die Marke sowie zentrale Bereiche wie Service und Konstruktion erhalten bleiben, ist das nur ein schwacher Trost.“

Schwache Nachfrage und hoher Preisdruck Gründe für Stellenabbau

Den Fokus auf letztere Bereiche betont unterdessen die Firmenleitung. Als Kernkompetenzen benennt sie „Schweißtechnik, Engineering beziehungsweise Entwicklung von Schweiß-Anlagen und -Maschinen, Trafobau und Service“. Ob in diesen Bereichen auch zusätzlich investiert werden soll, geht nicht aus der Pressemitteilung hervor. Hintergrund für den Stellenabbau sei „die sehr schwache Nachfrage für industrielle Investitionsgüter und ein stärkerer werdender Wettbewerb unter hohem Preisdruck“.

„Aufgrund dieser Marktsituation hatte Dalex bereits im Dezember 2024 für alle Bereiche Kurzarbeit angemeldet. Eine Trendwende ist nicht zu erkennen“, so die Dalex-Führung weiter. Mit dem Betriebsrat sei man in engem Kontakt und arbeite derzeit an einem Konzept, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Das Ziel bei der Verschlankung sei, nachhaltig eine Zukunft für Dalex aufzubauen.

Bürgermeister Neuhoff denkt unterdessen zuerst an die vom angekündigten Stellenabbau betroffenen Mitarbeiter. „Ich hoffe sehr, dass die hochqualifizierten Fachkräfte, von denen viele seit Jahrzehnten bei Dalex tätig sind oder dort ihre Ausbildung absolviert haben, eine neue berufliche Perspektive in der Region finden“, so der Stadt- und VG-Chef. Die Agentur für Arbeit sowie die Wirtschaftsförderung des Landkreises habe er um Unterstützung gebeten.

Wechselvolle Firmengeschichte

1911 gegründet, ist die Firma Dalex genau so alt wie das frühere Wissener Walzwerk und eng mit der Geschichte der Siegstadt verbunden. Die Entwicklung der Firma in den vergangenen 25 Jahren war von einem Auf und Ab geprägt. 2002 beantragte der Schweißmaschinenhersteller mit seinerzeit 288 Mitarbeitern erstmals Insolvenz. „Gerettet“ wurde die Firma daraufhin von einer aus Wissener Unternehmern bestehenden Gesellschaftergruppe, die laut Bürgermeister Berno Neuhoff bis heute im Besitz der Immobilie an der Koblenzer Straße ist. 2023 folgte nach mehreren Eigentümerwechseln eine weitere Insolvenz in Eigenregie. Seit Ende 2023 gehört Dalex zur Max Valier Holding, die auf den Erwerb und die Entwicklung von mittelständischen Engineering-, Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen im gewerblichen und industriellen Bereich spezialisiert ist.