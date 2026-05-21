Nur noch zwölf Kilometer: So nah liegt der nächstgelegene Fall der Afrikanischen Schweinepest an der Landesgrenze. Der Kreis Altenkirchen reagiert mit einer drastischen Maßnahme. Ein Schutzzaun soll bis ins Dreiländereck im Westerwaldkreis reichen.
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Die Afrikanische Schweinepest (ASP) rückt näher an Rheinland-Pfalz heran – und damit auch an den Westerwald. Nachdem zuletzt weitere infizierte Wildschweine im Raum Kreuztal und Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein nachgewiesen wurden, reagieren nun die Kreise Altenkirchen und Westerwald mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen entlang der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.