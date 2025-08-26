Bereits 2020 wurde die Ortsgemeinde Schutzbach 650 Jahre alt, doch wegen der Pandemie, mussten die Feierlichkeiten ausfallen. Fünf Jahre später konnten sie nun endlich nachgeholt werden.

2020 wurde der kleine Ort Schutzbach stolze 650 Jahre alt, und das ausgerechnet während der Pandemie, weshalb die Feierlichkeiten ausfallen mussten. Fünf Jahre später, genauer gesagt am vergangenen Samstag, konnten die nun endlich nachgeholt werden.

Dass Petrus nach wochenlanger Hitze exakt zum Auftakt des Jubiläums den eigentlich lang ersehnten Regen schickte, passte natürlich nicht ins Programm. So war es umso schöner, dass die Kleinen des Niederdreisbacher Kindergartens „Abenteuerland“ bei ihrem Auftritt das fertig brachten, was die Prominenz bei ihren Ansprachen nicht geschafft hatte: Die Sonne schien, und die Temperaturen stiegen an.

i Bei der Eröffnung der Jubiläumsfeier spielte das Weter leider noch nicht mit. Gaby Wertebach

Zuvor hatte der erste Ortsbeigeordnete Hans-Jürgen Rupp in Vertretung für den erkrankten Ortsbürgermeister Detlef Faikus die Besucher begrüßt. Bürgermeister Helmut Stühn schloss sich den Grußworten an und ließ die vergangenen Jahrzehnte kurz aufleben. Er dankte den vielen Freiwilligen und Vereinen, die beim Jubiläum mitwirkten: “Dieses Miteinander zeigt: In Schutzbach sind Tradition, Gemeinschaft und Zukunft eng verbunden.

“Stadtbürgermeister Walter Strunk war es eine Freude, im Namen aller Stadt- und Ortsgemeinden, sowie der Verbandsgemeinde zu sprechen: „650 (plus fünf) Jahre, das ist eine Zahl, die uns Respekt abverlangt. Sie spricht für eine lange Geschichte, für die Arbeit und für den Einsatz vieler Generationen, die diesen Ort geprägt und erhalten haben. Sie alle haben dazu beigetragen, dass aus einem kleinen Siedlungsplatz ein lebendiges Dorf wurde.“

i Alte Ortsansicht von Schutzbach 1955 Gaby Wertebach. Arbeitskreis Heimatgeschichte

Schutzbach habe sich im Laufe der Jahrhunderte verändert und sei sich doch im Wesentlichen treu geblieben im Zusammenhalt der Menschen, so Strunk. Zum Jubiläum gab es ein kommunales, nachhaltiges Geschenk aller Städte und Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde. Walter Strunk überreichte Hans-Jürgen Rupp einen Gutschein über zehn Bäume, die demnächst in der Nähe des Bürgerplatzes gepflanzt werden sollen.

Für die 200 Seiten starke Chronik, welche die verschiedensten Themen des Ortes betrifft, haben die Mitglieder des Arbeitskreises Heimatgeschichten Daadener Land rund um ihren Vorsitzenden Volker Rosenkranz eineinhalb Jahre, in den Landesarchiven in Koblenz und Wiesbaden, sowie im Bundesarchiv in Berlin recherchiert. Auch Privatpersonen haben Aufzeichnungen überlassen. „Wir hätten selbst nicht gedacht, so viel Material über unser kleines Dorf zu finden“, so Martin Künkler, Mitglied des Arbeitskreises.

„Wir hätten selbst nicht gedacht, so viel Material über unser kleines Dorf zu finden.“

Martin Künkler, Mitglied des Arbeitskreises.

In der absolut interessanten Chronik erfährt der Leser beispielsweise, dass Schutzbach aus drei „Räuchen“ bestand, also drei Gebäude mit einer Feuerstelle vorhanden waren, jede dieser Familien soll ein anderes Religionsbekenntnis gehabt haben. In früheren Zeiten wurden in Schutzbach außergewöhnlich viele Versuche unternommen, Bodenschätze wie Eisenerz oder Kupfer zu entdecken. Die beengte Lage im schmalen Tal des Struthbaches bot kaum Raum für Landwirtschaft, sodass sich die Bewohner mehr schlecht als recht ernähren konnten und weshalb der Bergbau in der Chronik einen hohen Stellenwert einnimmt. Auch damals waren Wetterkapriolen ein Thema. Am 20. Juli 1881 zerstörte ein Hagelschlag mit Sturm die Ernteaussichten in den Gemeinden Herdorf, Biersdorf, Niederdreisbach, Schutzbach, Oberdreisbach und Weitefeld in Bezug auf Körnerfrüchte vollständig. Der Schaden betrug 68.000 Mark.

Die Moderne hielt 1921 Einzug, am 5. Juli 1921 beschloss der Schutzbacher Ortsgemeinderat, die Gemeinde Schutzbach mit elektrischem Licht zu versorgen. Von 1722 bis 1748 finden sich Akten und Urkunden über verschiedene Auseinandersetzungen zwischen Alsdorf und Schutzbach und im Jahr 1980 schlossen sich elf Hausbesitzer zusammen, um sich in Ausnahmesituationen den Selbstschutz zur Aufgabe zu machen.

i Hochzeit von Emil Ermert und Anna, geb. Strunk am 5.03.1931. Damals ganz in weiß zu heiraten war eine Provokation. Gaby Wertebach. Arbeitskreis Heimatgeschichte

Der 2009 gegründete Heimatverein wird ebenfalls vorgestellt. Bei vielen Festen ist und war er in der Planung und Ausführung aktiv, um die Einwohner und Einwohnerinnen von Schutzbach zusammenzubringen, die Dorfgemeinschaft zu stärken und ein „Wir-Gefühl“ zu schaffen.