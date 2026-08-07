Umweltprojekt in Wathosen Schutz der Bachmuschel macht Sieg zum Forschungsobjekt Elmar Hering 07.08.2026, 12:12 Uhr

i Einen Abschnitt der Sieg zwischen Etzbach und Pirzenthal hatten sich die Projektmitarbeiter und Helfer für das Elektrofischen ausgesucht. Elmar Hering

Wer die Sieg und die Nister kennt, weiß um den ökologischen Wert dieser beiden Flüsse. Aber auch Probleme und Bedrohungen sind kein Geheimnis. Daher ist es wichtig, Zusammenhänge zu erforschen.

Neben der Nister gilt auch die Sieg als gutes Muschelgewässer. Wie gut, das hängt allerdings auch davon ab, ob dort ausreichend Wirtsfische umherschwimmen, denn zum Beispiel die Bachmuschel braucht für ihre Vermehrung bestimmte Fischarten, in deren Kiemen sich die Muschellarven zeitweise einnisten.







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