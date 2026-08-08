„Rock ’n Hose“ schließt später Schumacher sieht Verbesserungsbedarf in Altenkirchen Annika Stock 08.08.2026, 09:00 Uhr

i Ramona Schumacher (46) blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge der endgültigen Schließung ihres Geschäftes „Rock ’n Hose“ am Samstag, 5. September um 15 Uhr entgegen. Annika Stock

Ramona Schumacher vom Modegeschäft „Rock ’n Hose“ an der Wilhelmstraße 47 in Altenkirchen hat ihren Schlussverkauf bis Samstag, 5. September verlängert. Lesen Sie hier die Gründe und was für Verbesserungsvorschläge sie zur Wilhelmstraße hat.

Am Samstag, 5. September wird Ramona Schumacher zum letzten Mal den Schlüssel in ihrem Geschäft „Rock ’n Hose“ an der Wilhelmstraße 47 umdrehen. Dann schließen sich für immer die Türen ihres Modegeschäftes, dass sie elf Jahre geführt hat.Eigentlich sollte der Verkauf bereits am 31.







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