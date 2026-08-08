Ramona Schumacher vom Modegeschäft „Rock ’n Hose“ an der Wilhelmstraße 47 in Altenkirchen hat ihren Schlussverkauf bis Samstag, 5. September verlängert. Lesen Sie hier die Gründe und was für Verbesserungsvorschläge sie zur Wilhelmstraße hat.
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Am Samstag, 5. September wird Ramona Schumacher zum letzten Mal den Schlüssel in ihrem Geschäft „Rock ’n Hose“ an der Wilhelmstraße 47 umdrehen. Dann schließen sich für immer die Türen ihres Modegeschäftes, dass sie elf Jahre geführt hat.Eigentlich sollte der Verkauf bereits am 31.