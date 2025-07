Wenn Schützenfest ist in Wissen, dann herrscht – im positivsten Sinne – Ausnahmezustand. Kein Wunder also, dass auch am Wochenende das größte Schützen- und Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz wieder zu einem Magneten für Jung und Alt wurde.

Wenn Schützenfest ist in Wissen, dann herrscht in der Siegstadt – im positivsten Sinne – Ausnahmezustand. Kein Wunder also, dass auch am Wochenende das größte Schützen- und Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz wieder zu einem Magneten für Jung und Alt wurde. Hunderte Besucher säumten bereits am Samstagabend die Rathausstraße, als sich die Schützen um ihren Oberst Karl-Heinz Henn in Formation und Marschaufstellung bereitmachten, ihren neuen König Philipp I samt Königin Laura und Gefolge an ihrer Residenz abzuholen.

„Du hast schon seit frühester Kindheit die Schützenfestgene verinnerlicht, das sind allerbeste Voraussetzungen“, sagte Henn mit humorvollem Blick auf die Tatsache, dass Philip I Kubalski in der Nähe des Schützenplatzes aufgewachsen ist. Der neue Regent indes setzt einmal mehr ein Zeichen dafür, dass der Wissener Schützenverein 1870 e.V. auch nach 155 Jahren Bestehen jung geblieben ist und dass Tradition und Brauchtum im wahrsten Sinne des Wortes von den Mitgliedern gelebt werden.

i Dieses Jahr feiern die Stadt Wissen und ihre polnische Partnerstadt Krapkowice 25-jährige Partnerschaft. Zu einem der Top-Events im Jahreskalender der Siegstadt, dem Wissener Schützenfest, war deshalb eine Delegation aus Krapkowice angereist. Im Foto: Ullrich Jung (Beigeordneter VG Wissen) Harald Brol (polnische Abordnung), Andrzej Kasiura (Bürgermeister von Krapkowice), Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff, Schützenoberst Karl-Heinz Henn und Tomek Slezak (polnische Abordnung). Thomas Hoffmann

Dies wurde am Samstagabend besonders beim großen Zapfenstreich deutlich: Fackelschein, Lockmarsch, Choral und Nationalymne tauchten die Wissener Innenstadt in feierlich-würdevolle Atmosphäre und das anschließende Höhenfeuerwerk verwandelte den Himmel über der Siegstadt eine halbe Stunde lang in ein strahlendes Nachtfirmament voller leuchtender Kaskaden.

Gute Stimmung allenthalben auch in den darauf folgenden Stunden, als die Band „Pop nach 8“ das Festzelt auf dem Schützenplatz „in der Köttingsbach“ zu einem rockig-poppigen Hotspot machte. Bis in die frühen Morgenstunden feierten Hunderte Gäste ausgelassen, aber friedlich. Traditionell ging es dann wieder am Sonntag weiter. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, die Bergkapelle Birken-Honigsessen, der Musikverein Brunken und das Musikcorps Großen-Linden begeisterten unter anderem mit einem Queen-Medley, dem Steiger-Marsch, einem seeabenteuerlichen „Wind-Commander“ und der Löffelpolka, die – vom Wissener Tim Staude am Xylophon glänzend serviert – für Beifallstürme sorgte.

Nachdem am Samstagabend bereits die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen sowie die Bergkapelle Birken-Honigsessen konzertante Musik präsentiert und den Zapfenstreich musikalisch gestaltet hatten, sorgten am Sonntagmorgen insgesamt vier Musikformationen (hier zwei Solisten des Musikverein Brunken) bei einem Standkonzert für tolle Stimmung. Thomas Hoffmann Nachdem am Samstagabend bereits die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen sowie die Bergkapelle Birken-Honigsessen konzertante Musik präsentiert und den Zapfenstreich musikalisch gestaltet hatten, sorgten am Sonntagmorgen insgesamt vier Musikformationen (hier das Musikcorps Großen-Linden) bei einem Standkonzert für tolle Stimmung. Thomas Hoffmann Nachdem am Samstagabend bereits die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen sowie die Bergkapelle Birken-Honigsessen konzertante Musik präsentiert und den Zapfenstreich musikalisch gestaltet hatten, sorgten am Sonntagmorgen insgesamt vier Musikformationen (hier der Musiverein Birken-Honigsessen mit "Publikumsdirigent Micha") bei einem Standkonzert für tolle Stimmung. Thomas Hoffmann Dieses Jahr feiern die Stadt Wissen und ihre polnische Partnerstadt Krapkowice 25-jährige Partnerschaft. Zu einem der Top-Events im Jahreskalender der Siegstadt, dem Wissener Schützenfest, war deshalb eine Delegation aus Krapkowice angereist. Im Foto: Ullrich Jung (Beigeordneter VG Wissen) Harald Brol (polnische Abordnung), Andrzej Kasiura (Bürgermeister von Krapkowice), Wissens Bürgermeister Berno Neuhoff, Schützenoberst Karl-Heinz Henn und Tomek Slezak (polnische Abordnung). Thomas Hoffmann Nachdem am Samstagabend bereits die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen sowie die Bergkapelle Birken-Honigsessen konzertante Musik präsentiert und den Zapfenstreich musikalisch gestaltet hatten, sorgten am Sonntagmorgen insgesamt vier Musikformationen (hier zwei Solisten des Musikverein Brunken) bei einem Standkonzert für tolle Stimmung. Thomas Hoffmann Abholung der Majestäten Chadia Struck Abholung der Majestäten Chadia Struck Zapfenstreich Chadia Struck Zapfenstreich Chadia Struck Zapfenstreich Chadia Struck Zapfenstreich Chadia Struck Zapfenstreich Chadia Struck Zapfenstreich Chadia Struck Zapfenstreich Chadia Struck Zug zum Zapfenstreich Chadia Struck Schützenkönig und seine Königin Chadia Struck Abholung Majestäten Chadia Struck Abholung Majestäten Chadia Struck Abholung Majestäten Chadia Struck Abholung Majestäten Chadia Struck Bild ist Ähnlich wie 02k04411 - einfach eines aussuchen Chadia Struck Abholung Majestäten Chadia Struck Abholung Majestäten Chadia Struck Abholung Majestäten Chadia Struck Abholung Majestäten Chadia Struck Rede Justus 1. Chadia Struck Ankunft bei den Majestäten Chadia Struck Ankunft bei den Majestäten Chadia Struck Zug Chadia Struck Zug Chadia Struck Zug Chadia Struck Zug Chadia Struck Start Zug Chadia Struck Start Zug Chadia Struck Start Zug Chadia Struck Start Zug Chadia Struck Start Zug Chadia Struck 1 / 37

Das machte auch den polnischen Gästen aus Krapkowice Spaß. In diesem Jahr feiert Wissen die 25-jährige Partnerschaft mit der polnischen Stadt: „Das hier ist fantastisch, so viel tolle Stimmung, so viel Musik, so viel Tradition“, freute sich Krapkowices Bürgermeister Andrzej Kasiura, der mit seiner Abordnung das gesamte Wochenende bis einschließlich Montag in Wissen verbrachte. „Gute Laune pur“ also, die sich dann auch am Nachmittag fortsetzte, denn um 15 Uhr hieß es: “Aufstellung nehmen zum Festzug„. Die schon erwähnten vier Musikformationen geleiteten das Königspaar samt Entourage und Schützen sowie vielen befreundeten Vereinen während des Festzuges durch die Innenstadt zum Festzelt, wo mit einem Ständchen der feierliche Teil seinen (vorläufigen) Abschluss fand, ehe dann am Abend die “Wolpertinger Buam" erneut für tolle Stimmung sorgten.