Von wegen Dauerregen auf dem Betzdorfer Schützenfest. Zwar zeigte sich der Samstag hier wechselhaft, doch unterm Strich hatten Veranstalter und Besucher Glück. Und auch ansonsten zeigte sich die Traditionsveranstaltung von ihrer besten Seite.

Traditionell regnet es zum Betzdorfer Schützenfest-Wochenende. So zumindest die landläufige Redensart. Doch schon zur Eröffnung mit dem traditionellen Fassanstich mit Stadtbürgermeister Johannes Behner deutete sich an, dass das der Schützenverein, Stadt und natürlich die Besucher Glück hatten. Am Samstag kamen zwar Tropfen vom Himmel und es wurde draußen insgesamt ungemütlicher, doch alles in allem hatte man das Wochenende bei milden Temperaturen und unter der September-Sonne Glück. Und am Abend heizte dann die Cover-Band Elevation nicht zum ersten Mal mit ihrer schweißtreibenden Rockshow das Festzelt auf.

Für zünftige und gesellige Oktoberfest-Atmosphäre sorgten am folgenden Abend „Die Schilehrer“ aus dem Stubaital, eine Musikgruppe mit über 45 Jahren Bühnenerfahrung. Doch dabei blieb es nicht. Auch ein Dirndl-Contest sowie Maßkrugstemmen sorgten für das authentische Bayern-Flair. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Schützentradition, inklusive großen Festumzug, Parade und Krönung der Schützenkönigin Eva Schumacher.

Mehr Fahrgeschäfte als in Vorjahren

Bis Montag lockt die Traditionsveranstaltung in ihrer 157. Auflage noch auf den Schützenplatz - und hat auch abseits des Programms für die Gäste einiges zu bieten, das am Freitag auch eine Kindergartenparty bot. Besucher dürfen sich in diesem auf mehr Fahrgeschäfte freuen, darunter drei große Attraktionen und ein drittes nostalgisches Kinderkarussell. Für das leibliche Wohl sorgt eine umfangreiche „Food-Meile“ mit einer großen Vielfalt an Angeboten: Es gibt zwei Vollimbisse, Backschinken, Burger, Pilzpfanne, Churros, einen Fischstand, einen großen Weinstand und einen Cocktailstand. Dieser letzte Festtag am Montag beginnt um 14 Uhr mit zünftiger Blasmusik der Stadtkapelle Betzdorf. Ab dem späten Nachmittag sorgt Kult-DJ Hansi für ausgelassene Stimmung.