Wenn sich ein demokratischer Politiker als König präsentieren darf, dann haben die Schützen ihre Finger im Spiel. Der neue Schützenkönig auf der Birkener Höhe, Matthias Reuber, hatte beim Schützenfest aber noch einen weiteren Grund zum Feiern.
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Das Schützenfest in Birken-Honigsessen ist alljährlich eines der herausragenden Ereignisse in der Verbandsgemeinde Wissen. In diesem Jahr allerdings wurde es noch getoppt, denn der neue Schützenkönig, der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber feierte am Eröffnungstag seinen 34.