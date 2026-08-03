Fest fällt auf den Geburtstag Schützen auf Birkener Höhe machen Politiker zum König Thomas Hoffmann 03.08.2026, 17:00 Uhr

i Zum zweiten Male in der langen Geschichte der St. Hubertus-Schützenbruderschaft eröffnete ein Fassanstich am Samstagabend das festliche Treiben. Der scheidende König Lucas Beutgen zeigte sich hier mit dem Schlegel ebenso treffsicher wie mehr als ein Jahr zuvor mit dem Gewehr. Thomas Hoffmann

Wenn sich ein demokratischer Politiker als König präsentieren darf, dann haben die Schützen ihre Finger im Spiel. Der neue Schützenkönig auf der Birkener Höhe, Matthias Reuber, hatte beim Schützenfest aber noch einen weiteren Grund zum Feiern.

Das Schützenfest in Birken-Honigsessen ist alljährlich eines der herausragenden Ereignisse in der Verbandsgemeinde Wissen. In diesem Jahr allerdings wurde es noch getoppt, denn der neue Schützenkönig, der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber feierte am Eröffnungstag seinen 34.







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