Diensthund findet Waffe
Schüsse in Siegen: Polizei nimmt drei Verdächtige fest
Eine Aueinandersetzung mit Schusswaffengebrauch beschäftigte am Dienstagabend die Siegener Polizei.
Eine Aueinandersetzung mit Schusswaffengebrauch beschäftigte am Dienstagabend die Siegener Polizei.
Jan Woitas/dpa

Ein lautstarker Streit in Niederschelden ist am Dienstagabend offenbar mit einem Schuss eskaliert. Später stoppt die Polizei drei Tatverdächtige, eine Diensthündin findet eine Schreckschusswaffe. Weiterhin werden Zeugen gesucht.

Lesezeit 1 Minute
Eine Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Bühlstraße in Siegen-Niederschelden hat die Polizei auf den Plan gerufen. Nach ersten Erkenntnissen sollen drei Männer gegen 19.10 Uhr lautstark gestritten haben. Im weiteren Verlauf soll ein Schuss gefallen sein.
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