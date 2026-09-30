Diensthund findet Waffe Schüsse in Siegen: Polizei nimmt drei Verdächtige fest 30.09.2026, 13:28 Uhr

i Eine Aueinandersetzung mit Schusswaffengebrauch beschäftigte am Dienstagabend die Siegener Polizei. Jan Woitas/dpa

Ein lautstarker Streit in Niederschelden ist am Dienstagabend offenbar mit einem Schuss eskaliert. Später stoppt die Polizei drei Tatverdächtige, eine Diensthündin findet eine Schreckschusswaffe. Weiterhin werden Zeugen gesucht.

Eine Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Bühlstraße in Siegen-Niederschelden hat die Polizei auf den Plan gerufen. Nach ersten Erkenntnissen sollen drei Männer gegen 19.10 Uhr lautstark gestritten haben. Im weiteren Verlauf soll ein Schuss gefallen sein.







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