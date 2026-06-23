Vor der Grundschule in Alsdorf fahren einige Autofahrer zu schnell, wie die ehrenamtlichen Schülerlotsen dort aus leidlicher Erfahrung wissen. Hunderte Unterschriften haben sie gesammelt für mehr Sicherheit. Und die Verbandsgemeinde bietet Hilfe an.
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Von 6 bis 16 Uhr von Montag bis Freitag gilt in der Hauptstraße vor der Grundschule in Alsdorf Tempo 30. Doch einige Autofahrer halten sich nicht daran. Das stört die ehrenamtliche Schülerlotsin Katharina Jaha und ihre Mitstreiter Monika und Bogdan Szalapski.