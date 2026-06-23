326 Unterschriften gesammelt Schülerlotsen kritisieren Raser vor Alsdorfer Schule Thomas Leurs 23.06.2026, 18:00 Uhr

i Katharina Jaha (Mitte) mit der Unterschriftenliste. Sie und ihre Mitstreiter Bogdan (links) und Monika Szalapski setzen sich dafür ein, dass Autofahrer die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung vor der Schule einhalten. Thomas Leurs

Vor der Grundschule in Alsdorf fahren einige Autofahrer zu schnell, wie die ehrenamtlichen Schülerlotsen dort aus leidlicher Erfahrung wissen. Hunderte Unterschriften haben sie gesammelt für mehr Sicherheit. Und die Verbandsgemeinde bietet Hilfe an.

Von 6 bis 16 Uhr von Montag bis Freitag gilt in der Hauptstraße vor der Grundschule in Alsdorf Tempo 30. Doch einige Autofahrer halten sich nicht daran. Das stört die ehrenamtliche Schülerlotsin Katharina Jaha und ihre Mitstreiter Monika und Bogdan Szalapski.







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