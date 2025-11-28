Gymnasium Betzdorf-Kirchen Schüler stehen im Jubiläumsjahr im Mittelpunkt Claudia Geimer 28.11.2025, 18:00 Uhr

i 125 Jahre Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen - ein Grund zum Feiern: Das Organisationsteam des Jubiläumsjahres stellte die Veranstaltungen vor. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen kann auf eine vielfältige Geschichte zurückblicken. 2026 wird es die Schule 125 Jahre geben. Das Programm für dieses besondere Jahr steht bereits fest.

Jede Schule ist sicher stolz auf Prominente, die hier ihren Abschluss gemacht haben. Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen bildet da keine Ausnahme. Bischof Georg Bätzing hat hier 1980 sein Abitur gemacht und er wird seiner alten Schule im kommenden Jahr einen Besuch abstatten.







