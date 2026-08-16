Die Hitze stellt auch den Unterricht an Schulen vor große Herausforderungen. Der Bürgermeister der VG Kirchen hat nun eine Debatte dazu angestoßen: Müssen künftig Klimaanlagen nachgerüstet werden?
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Was haben Wetterexperte Jörg Kachelmann und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Andreas Hundhausen, gemeinsam? Beide blicken mit Sorge auf die steigenden Temperaturen in deutschen Klassenzimmern. Bürgermeister Hundhausen kündigte auf der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses an, das Thema Hitzeschutz in der nächsten Zusammenkunft des Bauausschusses intensiv zu beraten.