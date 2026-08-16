Klimaanlagen in der VG Kirchen
Schüler schwitzen – Kommunalpolitik sucht nach Lösungen
Ein Ventilator verschafft bei sommerlichen Temperaturen Abkühlung in einem Klassenzimmer einer vierten Klasse einer Grundschule.
Ein Ventilator verschafft bei sommerlichen Temperaturen Abkühlung in einem Klassenzimmer einer vierten Klasse einer Grundschule.
Bernd Weißbrod/dpa

Die Hitze stellt auch den Unterricht an Schulen vor große Herausforderungen. Der Bürgermeister der VG Kirchen hat nun eine Debatte dazu angestoßen: Müssen künftig Klimaanlagen nachgerüstet werden?

Lesezeit 2 Minuten
Was haben Wetterexperte Jörg Kachelmann und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Andreas Hundhausen, gemeinsam? Beide blicken mit Sorge auf die steigenden Temperaturen in deutschen Klassenzimmern. Bürgermeister Hundhausen kündigte auf der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses an, das Thema Hitzeschutz in der nächsten Zusammenkunft des Bauausschusses intensiv zu beraten.
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