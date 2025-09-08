Nach dem großartigen Auftakt vor zwei Wochen fand jetzt die Fortsetzung des Sommer-Kult-Events „Übern Berg“ in Freusburg statt, diesmal in den stimmungsvollen Räumen der Familie Ahlemeyer, der Feuerstelle in der Freusburger Mühle. Für die Mitglieder des Fördervereins Freusburg zur Erhaltung geschichtlicher und kultureller Werte, welche das Event veranstalten, ist es wichtig, sich von überkommerzialisierten Veranstaltungen ähnlicher Art abzuheben und Newcomern eine Bühne zu bieten. So auch Freitagabend, wo Schülerinnen und Schüler der IGS Betzdorf-Kirchen die Gelegenheit hatten, ihre kreativen Begabungen zu präsentieren.

Thomas Molsberger begrüßte die zahlreichen Zuhörer: „Seit 2014 organisieren wir das Event mit bildender Kunst, Konzerten verschiedenster Musikrichtungen und halt immer wieder auch unterschiedlichen kreativen Teilnehmern“. Das Scheiben sei ein Talent, eine wunderbare Gabe, die aus dem Herzen und dem Bauch heraus entstehe. Als die Deutschlehrerin der IGS Betzdorf-Kirchen, Sigrid Fielauf ihre Idee vorgestellt habe, dass die Schülerinnen und Schüler Geschichten rund um die Burg schreiben sollten, da wären sie alle direkt begeistert gewesen. „Das gesprochene und geschriebene Wort bedeutet sehr viel für uns Menschen, ist ein Austausch, den wir zwingend brauchten. Dies umzusetzen, das war die Idee der heutigen Veranstaltung“, so Molsberger.

i Pädagogin Sigrid Fielauf freut sich über die fesselnden Geschichten, die von den Kindern der IGS Betzdorf-Kirchen verfasst wurden. Gaby Wertebach

„In meinem Unterricht sind diese Texte entstanden“, so die Pädagogin Sigrid Fielauf, die sich bei allen Helfern, darunter die Lehrkräfte Angela Prinz, Fabiola Heide und Marius Kraft, bedankte, die ebenfalls mitgeholfen hatten, diesen besonderen Abend zu organisieren.

Die fantasievollen Lesungen wurden musikalisch von der Gesangspädagogin Manuela Meyer und ihrem Projektchor umrahmt. Manuela Meyer begeisterte nicht nur mit dem Chor, wie etwa mit dem bekannten Song von Nena, „Irgendwo, Irgendwann, Irgendwie“, sondern auch mit ihrem ersten eigenen Lied, das sie bereits vor vier Jahren geschrieben hatte und das besonders gut zu etwas Märchenhaftem wie diesem besonderen Abend passte. Begleitet wurde sie von den beiden Musikern der Band LuRoxi, Bernd Limbecker und Georg Zimmermann.

i Spannend und unheimlich waren die Erzählungen der Schülerinnen und Schüler. Gaby Wertebach

Alle gelesenen Texte seien entnommen aus der Geschichtensammlung „Rund um die (Freus) Burg“, ein Gemeinschaftsprojekt der Klassen 10cd und des Grundkurses d1 MSS 12 – mit Texten und Illustrationen der Klassen 10c/d und den Grundkursen Bildende Kunst MSS 12. Die Zeichnungen seien parallel dazu im Kunstunterricht von Susanne Skalski entstanden, die sich so hätte begeistern lassen, dass sich tatsächlich auch Kinder beteiligten, die ursprünglich gar nicht Teil des Projektes waren. Die Ausstellung der entstandenen Illustrationen, welche die Wände des Vortragraums in der Feuerstelle schmückten, wurden von den Gästen mit großer Bewunderung betrachtet.

Als Besonderheit kündigte Fielauf an, dass in Kürze ein Buch dazu herausgegeben werde, das am Tag der Offenen Tür der IGS vorgestellt wird und dann zu erwerben sei.

i Gesangspädagogin Manuela Meyer begeisterte nicht nur mit dem Projektchor, sondern auch mit ihrem vor vier Jahren selbst geschriebenen, wunderschönen Lied "Traum", das bestens in das märchenhafte Programm passte. Gaby Wertebach

Die Erzählungen, inspiriert durch die Freusburg, deren Vielfalt den besonderen Reiz ausmachte, entführten die Zuhörer in und um alte Burgmauern. Mal gruselig, mal märchenhaft, mal historisch angelehnt an alte Erzählungen, fesselten sie die Besucher. Passend dazu lief eine Diashow mit den teils farbenprächtigen Gemälden der Schülerinnen und Schüler, die viele Besucher ins Staunen versetzte.

Schülerin Merola Azer bildete mit ihrer selbst erdachten Geschichte über ein altes Tagebuch aus dem Jahre 1708 den Anfang und den Schluss der Lesungen. Mit ihren verbindenden Zwischentexten führte sie gekonnt durch die Erzählungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler und gab dem Abend einen roten Faden. Zum Abschluss wechselte die Stimmung vom Zuhören zum Feiern. Beim ersten Mühlen Open Air auf dem Mühlenhof der Freusburger Mühle lauschten die Besucher dem Benefizkonzert der Band „KosmikKurier“, dessen Erlös der Kinderinsel der DRK-Kinderklinik in Siegen zugutekommt.