Bundesweiter Aufruf Schüler in Hamm streiken gegen die Wehrpflicht Sonja Roos 05.03.2026, 20:00 Uhr

i Auf dem Synagogenplatz in Hamm streikte am Donnerstagmorgen eine kleine Gruppe Schüler und Eltern gegen die Wehrpflicht. Sonja Roos

Einige Schüler der IGS Hamm haben, unterstützt von Eltern, am Donnerstagmorgen auf dem Synagogenplatz in Hamm gegen die Wehrpflicht gestreikt. Sie haben sich damit am bundesweit zweiten Protesttag zu dem Thema beteiligt.

Mia ist 15 und hat eine klare Haltung zum Thema Wehrpflicht: „Ich bin dagegen. Mich besorgt das, weil ich hab einen Freund, und ich fänd’s doof, wenn der wegmüsste.“ Auch ihre gleichaltrige Freundin Ida zeigt bei dem Thema klare Kante: „Jeder sollte selbst entscheiden können und nicht zu irgendwas gezwungen werden.







