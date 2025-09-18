Für 15 Minuten die Erde verlassen und zum Mond reisen: Ein Traum, der sich jetzt für einige Mädchen und Jungen erfüllte. Astronauten stimmten sie auf das galaktische Abenteuer ein, das sie viel über den Blauen Planeten lehrte.
Lesezeit 3 Minuten
Statt Journalistin auf einmal Astronautin zu sein, das war für mich ein ganz neues Erlebnis. So geschehen am Montagmorgen auf dem Schulhof der IGS in Betzdorf, wo der SpaceBuzz One „gelandet“ war. (Unsere Zeitung berichtete). Die Kinder der Schulklassen 5 und 6 sitzen noch in der Aula, wo sie auf das große Abenteuer vorbereitet werden.