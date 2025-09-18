Raumschiff landet auf Schulhof Schüler in Betzdorf sausen durchs Weltall Gaby Wertebach 18.09.2025, 00:00 Uhr

i Bevor die VR-Brillen aufgesetzt werden, informiert die deutsche Esa-Astronautin über das, was die jungen Fluggäste bei ihrem Flug ins Weltall erwartet. Gaby Wertebach

Für 15 Minuten die Erde verlassen und zum Mond reisen: Ein Traum, der sich jetzt für einige Mädchen und Jungen erfüllte. Astronauten stimmten sie auf das galaktische Abenteuer ein, das sie viel über den Blauen Planeten lehrte.

Statt Journalistin auf einmal Astronautin zu sein, das war für mich ein ganz neues Erlebnis. So geschehen am Montagmorgen auf dem Schulhof der IGS in Betzdorf, wo der SpaceBuzz One „gelandet“ war. (Unsere Zeitung berichtete). Die Kinder der Schulklassen 5 und 6 sitzen noch in der Aula, wo sie auf das große Abenteuer vorbereitet werden.







Artikel teilen

Artikel teilen