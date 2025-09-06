Wie viele Menschen träumen davon, einmal ins All fliegen zu dürfen, für rund 99 Prozent von ihnen wird sich dieser Wunsch sicher niemals erfüllen. Ganz anders für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 der IGS Betzdorf-Kirchen. Am 15. und 16. September 2025 wird es auf dem Schulhof der IGS galaktisch: Die „SpaceBuzz One“ des deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt landet! Dabei handelt es sich um einen futuristischen Lkw, der einer Rakete gleicht und im Inneren mit modernster Virtual-Reality-Technik sowie beweglichen Sitzen ausgestattet ist.

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 bedeutet dies, dass sie 15 Minuten lang einen virtuellen Flug ins All wagen dürfen. Vielleicht erleben sie dabei, dass in der Realität die Rakete nur gerade mal acht Minuten benötigt, um das Raumschiff außerhalb der Atmosphäre in die Umlaufbahn zu befördern. Dann setzt schlagartig die Schwerelosigkeit ein.

Die Landung der „SpaceBuzz One“ ist der Höhepunkt eines umfangreichen Projektes, welches die Stufenleiterin der Klassen 5 und 6, Nadja Kempf, gemeinsam mit den Kindern erarbeitet hat. Unter anderem unter dem Motto „Planeten und Weltraum“ bekamen sie an verschiedenen Stationen Gelegenheit, sich spielerisch, sportlich und zugleich fachlich auf ihre Reise ins Weltall vorzubereiten, fast so, als müssten sie sich für ein Astronautentraining fit machen. Klettern, Rennen und Slalom sorgten für Bewegung und Spaß. Für die Astronauten auf der Raumstation ist Sport ein „Muss“: Laufband-Training und andere Übungen stehen täglich auf dem Programm. Da die Muskeln in der Schwerelosigkeit nicht sonderlich stark beansprucht werden, würden sie sonst zu sehr abbauen.

In der IGS hielten die Stationen „Entstehung der Sonne und der Erde“, „Leben im Weltall“, Astronomie und Mathematik zudem knifflige Fragen und neues Wissen bereit. Auch Kreativität war gefragt, so entstanden im Laufe des Projektes selbst gebastelte Planeten und andere Weltraum-Exponate. „Die anderen Lehrkräfte haben ebenfalls ein vielfältiges Konzept entwickelt und sich mächtig ins Zeug gelegt“, so Kempf auch an die Adresse ihres Kollegen Michael Wertebach, der sich um die Verwirklichung des Projektes gekümmert hat.

Gleich zu Beginn des Projektes gab es für die Schülerinnen und Schüler eine digitale Überraschung. Der Pädagoge Daniel Heidelbach nutzte die KI-generierte Moderatorin, welche den Kindern zurief: „Euer Weg ins Weltall beginnt jetzt“. Spätestens da war klar, hier geht es nicht nur ums Lernen, sondern ums Staunen und Mitmachen, die Mission konnte beginnen!

Dass die IGS Betzdorf-Kirchen dieses außergewöhnliche Projekt an die Schule holen kann, liegt auch an ihrem besonderen Profil. Als zertifizierte MINT-Schule und digitale Schule, also mit einem Schwerpunkt auf Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Technik, fördert sie seit Jahren die Neugier und Begeisterung für Naturwissenschaften mit modernsten Methoden. Zudem verfügt sie mit der Kreissternwarte über ein echtes Juwel. Dort dürfen die Schülerinnen und Schüler und sogar schon Vorschulkinder den Sternenhimmel erkunden. „Gerne, so Kempf und Wertebach, können auch andere interessierte Schulen und Kindergärten sich zwecks einer Führung melden“.

Dank der Finanzierung durch die deutsche Luft- und Raumfahrtagentur, die auch begleitende Materialien und Hefte zum vertiefenden Lernen bereitstellt, kann das außergewöhnliche Projekt nachhaltig wirken. Die „SpaceBuzz One“-Aktion passt perfekt in das Konzept der Schule. Sie verbindet handlungsorientiertes Lernen, neue Technologien und Wissenschaft mit Begeisterung und Neugier und lässt den Flug ins All für 15 Minuten so real werden, dass die Schüler sicher noch lange an dieses besondere Erlebnis denken werden.

Wenn die Rakete also in wenigen Tagen landet, sind die Kinder bestens vorbereitet. Und wer weiß, vielleicht tritt der eine oder andere später sogar einmal in die Fußstapfen von Alexander Gerst und wird Astronautin oder Wissenschaftler.