Führung neu konzipiert Schrittweise die Geschichte der Stadt Wissen erlebt Thomas Hoffmann 27.03.2026, 16:00 Uhr

i Christiane Weber aus dem Team der Wissener Gästeführer verstand es prima, die Teilnehmer zu informieren und zu unterhalten, hier in der Schlossfreiheit in Schönstein. Thomas Hoffmann

Mit neu konzipierten Stadtführungen will die Tourist-Information Wisserland sowohl Einheimische als auch Gäste ansprechen. Wir haben uns beispielhaft einer Tour auf dem neuen „Kapellenweg“ angeschlossen.

Das Konzept der Stadtführungen kommt in Wissen gut an, und wir haben uns einer Tour angeschlossen. Die 15-köpfige Gruppe, die sich am Donnerstagnachmittag vom Regiobahnhof Wissen aus aufmachte, um an verschiedenen Orten einzutauchen in teilweise längst vergangene Zeiten, zeigte sich am Ende begeistert.







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