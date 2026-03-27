Mit neu konzipierten Stadtführungen will die Tourist-Information Wisserland sowohl Einheimische als auch Gäste ansprechen. Wir haben uns beispielhaft einer Tour auf dem neuen „Kapellenweg“ angeschlossen.
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Das Konzept der Stadtführungen kommt in Wissen gut an, und wir haben uns einer Tour angeschlossen. Die 15-köpfige Gruppe, die sich am Donnerstagnachmittag vom Regiobahnhof Wissen aus aufmachte, um an verschiedenen Orten einzutauchen in teilweise längst vergangene Zeiten, zeigte sich am Ende begeistert.