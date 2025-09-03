Pflegefamilien beziehungsweise Interessierte, die sich die Aufnahme eines Kindes vorstellen können, müssen viele Voraussetzungen erfüllen. Derzeit sind 130 Pflegefamilien im Kreis Altenkirchen tätig, die Kinder auf ihrem Lebensweg aktiv unterstützen.

Nicht jedes Kind kann wohlbehütet bei der leiblichen Familie aufwachsen. Manche Eltern sind „erziehungsunfähig“, haben Beeinträchtigungen, Suchterkrankungen oder psychische Erkrankungen oder müssen sogar ins Gefängnis. Andere haben selbst als Kind schlechte Erfahrungen gemacht, ihnen fehlen Liebe und Geborgenheit, die sie an ihren Nachwuchs nicht weitergeben können.

Diesen betroffenen Kindern kann eine Pflegefamilie helfen, die ihr Herz fürs neue Familienmitglied öffnet und bereit ist, das Kind auf seinem Weg ins Leben bestmöglich zu unterstützen.

„Eine Pflegefamilie zu sein, bedeutet, man öffnet sich sehr nach außen hin. Es ist ein Konstrukt zwischen privater und öffentlicher Jugendhilfe“, erklärt Anja Becker von der Abteilung Jugend und Familie, Pflegekinderdienst/Adoptionswesen vom Jugendamt des Kreises Altenkirchen. Derzeit sind 130 Pflegefamilien im AK-Land aktiv sowie drei Bereitschaftspflegefamilien.

„Hier ist der private Raum quasi ein Arbeitsplatz für die Pflegefamilien, und wir gehören ein Stück mit zur Familie, wir gehen dort ein und aus, es finden Hilfeplangespräche statt mit allen Beteiligten, die haben oft mit einem Vormund noch zu tun oder mit ambulanten Hilfen. Pflegefamilien müssen schon bereit sein, mit allen zu kooperieren“, erklärt Becker.

Annika Stock

„Wir bekommen auch mit, dass in den Kontakten die Kinder sehr sensibel darauf achten, wie die Pflegefamilie mit der leiblichen Familie harmoniert“, erklärt ihre Kollegin Susanne Dillmann. Im Schnitt finden einmal im Monat Besuchskontakte mit den Eltern statt, die bei Bedarf begleitet und auf neutralem Boden organisiert werden. „Je besser das funktioniert, desto besser funktioniert das komplette Pflegeverhältnis“, so Dillmann. Ein gutes Miteinander sei extrem wichtig, damit das Vorhaben Pflegefamilie schlussendlich gelingen kann. Die Anforderungen an potenzielle Interessierte, die sich vorstellen können, ein Kind aufzunehmen, sind vielfältig.

„Man muss auf jeden Fall die Bereitschaft mitbringen, mit der Herkunftsfamilie zusammenzuarbeiten. Das ist uns sehr wichtig, um eine Wertschätzung und Akzeptanz zu schaffen. Man sollte zudem selbst ein geregeltes Leben haben, also über geregeltes Einkommen verfügen und gesundheitlich in der Lage sein, ein Kind erziehen zu können“, beschreibt Anja Becker die Voraussetzungen. Ausreichend Platz, um dem Pflegekind in der Wohnung und dem Haus ein eigenes Zimmer als Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung stellen zu können, sollte vorhanden sein.

„Wir prüfen natürlich auch das polizeiliche Führungszeugnis, die charakterliche Eignung, und ein großes Thema sind zudem Erziehungsvorstellungen“, führt Becker weiter aus mit Blick auf das Thema „gewaltfreie Erziehung“. Auch ärztliche Atteste, Einkommensnachweise, Lebensberichte und vor allem durch persönliche Gespräche über die eigene Biografie und Erziehungsvorstellungen mache man sich ein Bild von interessierten Pflegeeltern, so Becker. Man sehe in diesem Zusammenhang die Eignung „nicht als feststehende Eigenschaft, sondern als Prozess mit einer ergebnisoffenen Kommunikation zwischen Bewerbern und Fachkräften, die in der Vorbereitungsphase beginnt und sich im Pflegefamilienalltag bei kontinuierlicher Beratung und Begleitung weiterentwickelt“, erklärt Becker weiter.

Interessierte bekommen einen mehrseitigen Fragebogen, in dem verschiedene Bereiche vom Jugendamt abgefragt werden, um sich ein besseres Bild machen zu können. Natürlich sollten Interessierte bereit sein, mit dem Jugendamt zusammenzuarbeiten.

i Das Sommerfest des Pflegekinderdienstes Kreis Altenkirchen wurde sehr gut besucht. Auch hier können sich Pflegefamilien miteinander austauschen. Susanne Dillmann

Als Bewerber kann sich jeder melden – mit und ohne Migrationshintergrund, verheiratete Paare, unverheiratete, lesbische oder homosexuelle Paare oder Alleinerziehende. Und man müsse auch keine Sorge haben, dass einem ein Kind zugewiesen wird, mit dem man von Anfang an nicht klar kommt. Im Fragebogen wird explizit danach gefragt, ob man es sich vorstellen kann, ein Kind mit einer bestimmten Problematik (diese sind dort auch noch mal ausgeführt) bei sich aufzunehmen. Und allein gelassen wird niemand vom Pflegekinderdienst – der aktive Austausch ist das A und O in der Zusammenarbeit.

Wie Becker und Dillmann berichten, hätten auch viele Bewerber Angst davor, sich an ein Kind zu binden und es dann wieder abgeben zu müssen. Doch eine Rückführung wird in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft, und die beiden betonen, dass auch die Bindung des Pflegekindes zur Pflegefamilie Berücksichtigung dabei findet. Mit zunehmendem Alter hat der Wunsch des Kindes ein großes Gewicht bei der Entscheidung über eine Rückführung. „Die Kinder sind häufig noch sehr klein, wenn sie in eine Pflegefamilie kommen“, erklärt Becker. Ältere Kinder werden eher in Facheinrichtungen mit ausgebildetem Fachpersonal vermittelt.

Sollte ein Kind aus seiner Herkunftsfamilie herausgenommen werden, ist zunächst der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamts zuständig. Sollte das Kind in einer Pflegefamilie untergebracht werden, wendet sich der ASD an den Pflegekinderdienst (PKD), dieser versucht, die passende Familie zu finden.

Pflegekinderwesen ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt

In Deutschland ist das Pflegekinderwesen mit Blick auf die Bundesländer nicht einheitlich geregelt, im Kreis Altenkirchen ist der Pflegekinderdienst gemeinsam mit der Adoptionsvermittlungsstelle ein Sonderdienst innerhalb des Jugendamts.

Bereitschaftspflegefamilien stehen 24/7 bei Notfällen zur Verfügung, also wenn Kinder dringend aus der Herkunftsfamilie herausgenommen werden müssen, beispielsweise im Gefährdungsfall. Hier ist der Aufenthalt eigentlich nur für wenige Wochen vorgesehen, doch oftmals kann es doch bis zu einem Jahr und länger dauern, wenn zum Beispiel durch das Gericht ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde, welches zeitaufwendig ist.

„Wir haben früher etwa 170 Pflegekinder im Kreis Altenkirchen gehabt, jetzt sind wir bei 204 aktuell angekommen.“

Susanne Dillmann von der Abteilung Jugend und Familie, Pflegekinderdienst/Adoptionswesen vom Jugendamt des Kreises Altenkirchen

„Man kann schon sagen, dass über die vielen Jahre immer ein hoher Bedarf an Pflegefamilien im Kreis Altenkirchen da war. Der Bedarf ist insgesamt – ich kann jetzt etwa 35 Jahre zurückblicken – kontinuierlich im Ganzen etwas gestiegen. Wir haben früher etwa 170 Pflegekinder im Kreis gehabt, jetzt sind wir bei 204 aktuell angekommen“, berichtet Susanne Dillmann über die Entwicklungen der letzten Jahre. Sie erklärt sich den Anstieg dadurch, dass die ambulanten Hilfen noch mal deutlich ausgeweitet und dass Hilfsangebote noch mal deutlich verbessert wurden, zudem gibt es ein größeres Portfolio von Angeboten. „Sonst wären noch mehr Anfragen bei uns, aber wir hätten dadurch nicht mehr geeignete Pflegefamilien“, so Dillmann. Der Pflegekinderdienst betreut mit fünf Fachkräften die Pflegefamilien, hier wird eine ortsnahe Beratung angeboten, und die Familien werden eng auf ihrem persönlichen Weg begleitet.

Kontakt zum Pflegekinderdienst

Wer Interesse daran hat, als mögliche Pflegefamilie oder Bereitschaftspflegefamilie Gutes für Kinder zu tun, kann sich gerne an den Pflegekinderdienst des Kreises Altenkirchen wenden. Informationen gibt es unter der E-Mail-Adresse pflegekinderdienst@kreis-ak.de. Der Pflegekinderdienst bittet darum, in der E-Mail den Wohnort anzugeben, da sich die Zuständigkeiten im Pflegekinderdienst nach dem jeweiligen Wohnort der Pflegeeltern richtet. Über ein Erstgespräch und eine Infoveranstaltung erhalten Interessierte erste Informationen. Vor der Teilnahme an einer Bewerberschulung werden verschiedene Dokumente benötigt (Bewerbebogen, Führungszeugnisse, etc.). Für den Unterhalt des Kindes erhalten Pflegeeltern ein monatliches Pflegegeld und einen Erziehungsbeitrag, der bei erhöhtem Bedarf auch angepasst werden kann. Auch die Vernetzung der Pflegefamilien untereinander wird gefördert durch verschiedene Angebote. ann