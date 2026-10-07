Kurzgeschichten und mehr
Schriftsteller mit Wissener Wurzeln macht „Kassensturz“
In seine Kurzgeschichten baut der Autor Andreas Miller hin und wieder auch Erinnerungen an die Stadt Wissen ein, wo er aufgewach
In seine Kurzgeschichten baut der Autor Andreas Miller hin und wieder auch Erinnerungen an die Stadt Wissen ein, wo er aufgewachsen ist und sein Abitur abgelegt hat.
Andreas Miller

Zu den vielfältigen Stimmen in der freien Literaturszene Deutschlands gehört auch die von Andreas Miller. Dabei schreibt der gebürtige Westerwälder erst seit rund acht Jahren. Jetzt liegt ein neues Buch vor.

Lesezeit 2 Minuten
Während andere Menschen im Rentenalter ihr Pensum vielleicht ein bisschen zurückschrauben, legt Andreas Miller eine enorme Produktivität an den Tag. Der gebürtige Wissener, Jahrgang 1958, der heute in Köln und Linz lebt, schreibt seit ein paar Jahren Kurzgeschichten, Theaterstücke, Hörspiele und Lyrik.
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