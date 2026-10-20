Eine Schranke am Wirtschaftsweg zwischen Kettenhausen und Wölmersen gab einem Anwohner Rätsel auf. Wir hakten dazu beim Forstamt Altenkirchen nach. Nun äußert sich auf Nachfrage auch die VG Altenkirchen-Flammersfeld zur Thematik.
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Die VG-Verwaltung Altenkirchen-Flammersfeld äußert sich nun auf Nachfrage unserer Zeitung zum Schrankenthema am Wirtschaftsweg zwischen Kettenhausen und Wölmersen. Wie Büroleiterin Sonja Hackbeil informiert, handelt es sich bei den zur Verfügung gestellten Fotos von Friedhelm Adorf sogar um zwei verschiedene Wege.