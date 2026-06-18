Stressfahrten nach Siegen „Schränke“ spätestens ab Freitagmorgen wieder ganz frei Johannes Mario Löhr 18.06.2026, 12:00 Uhr

i Dirk Eickhoff aus Herdorf hat im Gespräch mit unserer Zeitung Kritik an der Baustellenplanung „Schränke“ geäußert. Auch seien die Bürger nicht ausreichend informiert worden. Viele stressige Stunden haben er und andere Siegen-Pendler in den vergangenen Wochen im Auto verbracht. Dirk Eickhoff

Siegen-Pendler können aufatmen: Die „große Schränke“ soll spätestens Freitagmorgen wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Doch ist mit Blick auf die Baustellensituation im Grenzraum RLP und NRW alles richtig gelaufen? Ein Herdorfer verneint dies.

Die „große Schränke“, also die Verbindungsstraße Neunkirchen-Salchendorf nach Eiserfeld und Siegen, soll spätestens ab Freitagmorgen (19. Juni) wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Das hat Neunkirchens Bürgermeister Marco Schwunk auf der Homepage der Gemeinde angekündigt.







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