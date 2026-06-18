Stressfahrten nach Siegen
„Schränke“ spätestens ab Freitagmorgen wieder ganz frei
Dirk Eickhoff aus Herdorf hat im Gespräch mit unserer Zeitung Kritik an der Baustellenplanung „Schränke“ geäußert. Auch seien di
Dirk Eickhoff aus Herdorf hat im Gespräch mit unserer Zeitung Kritik an der Baustellenplanung „Schränke“ geäußert. Auch seien die Bürger nicht ausreichend informiert worden. Viele stressige Stunden haben er und andere Siegen-Pendler in den vergangenen Wochen im Auto verbracht.
Dirk Eickhoff

Siegen-Pendler können aufatmen: Die „große Schränke“ soll spätestens Freitagmorgen wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Doch ist mit Blick auf die Baustellensituation im Grenzraum RLP und NRW alles richtig gelaufen? Ein Herdorfer verneint dies.

Lesezeit 3 Minuten
Die „große Schränke“, also die Verbindungsstraße Neunkirchen-Salchendorf nach Eiserfeld und Siegen, soll spätestens ab Freitagmorgen (19. Juni) wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Das hat Neunkirchens Bürgermeister Marco Schwunk auf der Homepage der Gemeinde angekündigt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren