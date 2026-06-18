Siegen-Pendler können aufatmen: Die „große Schränke“ soll spätestens Freitagmorgen wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Doch ist mit Blick auf die Baustellensituation im Grenzraum RLP und NRW alles richtig gelaufen? Ein Herdorfer verneint dies.
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Die „große Schränke“, also die Verbindungsstraße Neunkirchen-Salchendorf nach Eiserfeld und Siegen, soll spätestens ab Freitagmorgen (19. Juni) wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Das hat Neunkirchens Bürgermeister Marco Schwunk auf der Homepage der Gemeinde angekündigt.