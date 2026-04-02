Westerwälder Musikformation
Schräglage Jazzband geht frisch in die neue Saison
In leicht veränderter Besetzung swingt die Schräglage-Jazzband in die neue Saison.
In leicht veränderter Besetzung swingt die Schräglage-Jazzband in die neue Saison.
Tatjana Steindorf

Ob Schlossfrühschoppen oder Jazzfestival – die Schräglage Jazzband ist überall ein Garant für gute Stimmung. Im 23. Jahr ihres Bestehens will die Westerwälder Formation diese Tradition fortsetzen. Mit an Bord: ein neuer Trompeter.

Lesezeit 1 Minute
Die Schräglage Jazzband gehört zu den Dauerbrennern unter den Westerwälder Kulturträgern. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert sie Fans des Oldtime-Jazz, brilliert mit ihrer munteren Mischung aus Dixieland und Swing sowohl auf heimischen als auch auf auswärtigen Bühnen.

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