Ob Schlossfrühschoppen oder Jazzfestival – die Schräglage Jazzband ist überall ein Garant für gute Stimmung. Im 23. Jahr ihres Bestehens will die Westerwälder Formation diese Tradition fortsetzen. Mit an Bord: ein neuer Trompeter.
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Die Schräglage Jazzband gehört zu den Dauerbrennern unter den Westerwälder Kulturträgern. Seit mehr als zwei Jahrzehnten begeistert sie Fans des Oldtime-Jazz, brilliert mit ihrer munteren Mischung aus Dixieland und Swing sowohl auf heimischen als auch auf auswärtigen Bühnen.