Drittes Feuer in drei Jahren Schon wieder brennt ehemaliges Hotel in Bruchertseifen 02.07.2026, 14:00 Uhr

i Bereits zum dritten Mal brannte es im ehemaligen Hotel "Kroppacher Schweiz" in bruchertseifen. Feuerwehr Hamm: Alexander Müller

Schon wieder hat es in dem ehemaligen Hotel „Kroppacher Schweiz“ in Bruchertseifen gebrannt. Nach Bränden in 2023 und 2024 nun das dritte Mal. Dieses Mal wurde ein Nebengebäude ein Raub der Flammen.

Zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren ist es in dem direkt an der B256 liegenden, ehemaligen Hotel „Kroppacher Schweiz“ in Bruchertseifen zu einem Brand gekommen. Am Mittwochmorgen um 11.25 Uhr sei der Alarm eingegangen, so Hamms Wehrleiter Alexander Müller.







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