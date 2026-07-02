Schon wieder brennt ehemaliges Hotel in Bruchertseifen
Schon wieder hat es in dem ehemaligen Hotel „Kroppacher Schweiz“ in Bruchertseifen gebrannt. Nach Bränden in 2023 und 2024 nun das dritte Mal. Dieses Mal wurde ein Nebengebäude ein Raub der Flammen.
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Zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren ist es in dem direkt an der B256 liegenden, ehemaligen Hotel „Kroppacher Schweiz“ in Bruchertseifen zu einem Brand gekommen. Am Mittwochmorgen um 11.25 Uhr sei der Alarm eingegangen, so Hamms Wehrleiter Alexander Müller.