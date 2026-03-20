Traumberuf Schreiner Schon mit 5 war Tobias aus Obererbach auf dem Holz-Weg Sonja Roos 20.03.2026, 10:00 Uhr

i Schreinermeister Frank Seifen zeigt das Bild, auf dem sein neuer Praktikant Tobias Michel zu sehen ist, als er vor acht Jahren bei Seifens allererstem Kinderschreinerkurs mitmachte, den dieser in der Kita in Weyerbusch angeboten hatte. Sonja Roos

Was für ein toller Moment, wenn sich im Leben Kreise schließen. So einen Moment hat Schreiner Frank Seifen aus Oberirsen jetzt erlebt, denn sein Praktikant war vor acht Jahren in seinem allerersten Kinderschreinerkurs und will jetzt Schreiner werden.

Tobias Michel aus Obererbach ist 13 Jahre alt – und weiß schon genau, was er mit seinem Leben anfangen will: Schreiner werden. Dafür macht er gerade ein Praktikum bei Schreinermeister Frank Seifen in Oberirsen. Das Besondere daran ist, dass die beiden eine Geschichte verbindet: Frank Seifen hat nämlich ein großes Herz für Kinder.







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