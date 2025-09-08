Ein Randalierer und eine Menschenmenge, die sich gegen die Polizei solidarisierte, sorgten jüngst für dramatische Szenen in Betzdorf. Bereits der August war von Unruhe und Einsätzen der Ordnungsmacht im Innenstadtgebiet geprägt.

Ein randalierender 19-Jähriger hielt am Donnerstag die Polizei in der Betzdorfer Innenstadt in Atem. Als sich etwa 20 bis 30 Personen dazu noch gegen die Polizeistreife solidarisierten, die den Mann festnehmen wollte, musste Verstärkung angefordert werden. Die Menge war davon ausgegangen, dass Polizisten ihm Verletzungen zuführten, die aber tatsächlich von einem vorangegangenen Streit mit einer anderen Gruppe herrührte. Bereits der vergangene Monat war laut Blaulichtmeldungen von einigen Polizeieinsätzen im Betzdorfer Innenstadtgebiet geprägt.

Erst am Mittwoch, 6. August, war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, wie am vergangenen Donnerstag. Gegen 18 Uhr war am Busbahnhof ein 40-jähriger Fahrradfahrer mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten, weil sie ihm trotz Aufforderung keinen Platz machten. Daraufhin zog er ein mitgeführtes Messer und hielt es vor sich. Das brachte ihn aus den Reihen der Gruppe einen Schlag ins Gesicht ein.

Schlägerei vor Kneipe am 7. August

i Am 7. August ist es in der Decizer Straße in Betzdorf zu einem Polizeieinsatz gekommen. Thomas Leurs

Bereits am Folgetag, Donnerstag, 7. August, kam es um kurz vor 20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Kneipe in der Decizer Straße. Starke Kräfte der Polizei Betzdorf griffen zwar schnell ein, als sie eintrafen, war der Streit aber offenbar vorbei. Vor Ort konnte noch eine leicht verletzte Person angetroffen werden. Und am Folgetag beschädigten Unbekannte in den frühen Morgenstunden die Eingangstür eines unbewohnten Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße.

Rund eine Woche später, am 14. August, stellten Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle vormittags fest, dass gegen eine 38-jährige Frau ein offener Haftbefehl des Freistaats Bayern vorlag. Nach ihrer Festnahme konnte ein Angehöriger erreicht werden, der bei der Polizei erschien und den notwendigen Geldbetrag aufbringen konnte, um die Einlieferung der Frau in eine Justizvollzugsanstalt abzuwenden. Und in der Nacht auf Freitag, 29. August, wurde ein in der Hellerstraße in Höhe des Rathauses geparkter Pkw durch einen massiven Gegenstand beschädigt.