Start der „Traumfabrik-Tour“
Schon bald tritt Vanessa Mai in Malberg auf
Die Sängerin Vanessa Mai tritt bald in Malberg auf.
Die Sängerin Vanessa Mai tritt bald in Malberg auf.
Andreas Ferber

Ausgerechnet im Westerwälder Dorf Malberg beginnt Vanessa Mai ihre „Traumfabrik-Tour“. Damit konnte die dortige Feuerwehr einen Star gewinnen, um das 100-jährige Bestehen zu feiern. Doch das Festwochenende hat noch mehr zu bieten. 

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Es sind keine zwei Wochen mehr, bis der bekannte Schlager- und Popstar Vanessa Mai im Festzelt auf dem Malberger Sportplatz ein Konzert gibt, das sogar den Auftakt ihrer großen „Traumfabrik-Tour 2026“ darstellt, bei der auch Kiel, Köln, Zürich oder Berlin im Kalender stehen.
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