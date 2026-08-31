Ausgerechnet im Westerwälder Dorf Malberg beginnt Vanessa Mai ihre „Traumfabrik-Tour“. Damit konnte die dortige Feuerwehr einen Star gewinnen, um das 100-jährige Bestehen zu feiern. Doch das Festwochenende hat noch mehr zu bieten.
Lesezeit 2 Minuten
Es sind keine zwei Wochen mehr, bis der bekannte Schlager- und Popstar Vanessa Mai im Festzelt auf dem Malberger Sportplatz ein Konzert gibt, das sogar den Auftakt ihrer großen „Traumfabrik-Tour 2026“ darstellt, bei der auch Kiel, Köln, Zürich oder Berlin im Kalender stehen.