Musikalisches Jahresprogramm Schöne Konzertreihe in der Basilika in Birnbach Julia Hilgeroth-Buchner 05.02.2025, 15:00 Uhr

i Alfred Stroh kann nach 25 Jahren auf viele bereichernde Begegnungen mit Musikern und Besuchern zurückblicken – hier eine kleine Auswahl an Erinnerungsstücken. Julia Hilgeroth-Buchner

„Musik in unserer Kirche“ feiert 2025 ein Jubiläum: Seit 25 Jahren lädt der künstlerische Leiter Alfred Stroh zu gut besuchten, kostenlosen Veranstaltungen ein. Peter Thomas eröffnet am Sonntag, 9. Februar, die Saison.

Grandiose Orgelwerke, Erlesenes aus der Welt der Kammermusik oder Mitsing-Aktionen für alle Generationen: Die Konzertreihe „Musik in unserer Kirche“ ist aus der romanischen Basilika in Birnbach nicht mehr wegzudenken – und in diesem Jahr feiert sie sogar ein Jubiläum.

