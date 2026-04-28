Schnitzertreffen in Rosbach Schnitzer aus ganz Deutschland zeigen ihr Können Rolf-Dieter Rötzel 28.04.2026, 12:17 Uhr

i Hanna Rolfes von den Emsländer Holzschwestern hat auch in Rosbach gut lachen; ihre Kunstwerke sind deutschlandweit gefragt. Rolf-Dieter Rötzel

Wie entsteht filigrane Kunst mit der Kettensäge? Davon konnten sich Jung und Alt ein Bild machen beim jüngsten Schnitzertreffen in Höhe der Rosbacher Baum-Gartenschule Ueckertseifer und mit den Künstlern ins Gespräch kommen.

Kreischende Motorsägen, tanzende Holzspäne, wirbelndes Sägemehl sowie sechzehn zufriedene Holzschnitzer aus dem gesamten Bundesgebiet bestimmten kürzlich das Geschehen in Höhe der Rosbacher Baum-Gartenschule Ueckertseifer. Überaus beeindruckend fand dort das vom Obernauer Mark Rode und dem Bürgerverein Schladern in Kooperation mit Sponsoren sowie zahlreichen Helfern veranstaltete dritte Windecker Schnitzertreffen für Kettensägenkünstler statt. ...







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