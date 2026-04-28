Wie entsteht filigrane Kunst mit der Kettensäge? Davon konnten sich Jung und Alt ein Bild machen beim jüngsten Schnitzertreffen in Höhe der Rosbacher Baum-Gartenschule Ueckertseifer und mit den Künstlern ins Gespräch kommen.
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Kreischende Motorsägen, tanzende Holzspäne, wirbelndes Sägemehl sowie sechzehn zufriedene Holzschnitzer aus dem gesamten Bundesgebiet bestimmten kürzlich das Geschehen in Höhe der Rosbacher Baum-Gartenschule Ueckertseifer. Überaus beeindruckend fand dort das vom Obernauer Mark Rode und dem Bürgerverein Schladern in Kooperation mit Sponsoren sowie zahlreichen Helfern veranstaltete dritte Windecker Schnitzertreffen für Kettensägenkünstler statt. ...