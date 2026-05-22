Die Pläne für die Neugestaltung des Schlossplatzes waren bei der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses der Stadt Altenkirchen ein Hauptthema. Details und Hintergründe.
Lesezeit 2 Minuten
Die Neugestaltung des Schlossplatzes und der oberen Wilhelmstraße in Altenkirchen sind an enge zeitliche Vorgaben gebunden. Insbesondere, weil Zuschüsse aus dem Landesförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung-nachhaltige Stadt“ in Höhe von zunächst 1,237 Millionen Euro zugesagt sind und die Planung nun in Kürze beim Land eingereicht werden muss, muss schnell gehandelt werden.