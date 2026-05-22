Bauausschuss Altenkirchen Schlossplatz-Pläne sind an Zeitvorgaben gebunden Thomas Hoffmann 22.05.2026, 17:00 Uhr

i Der Schlossplatz und der obere Teil der Fußgängerzone sollen spätestens Ende nächsten Jahres in neuem Glanz erstrahlen. Die konzeptionelle und für die Bewilligung von Fördermitteln auch im zeitlichen Aspekt unverzichtbare Planung steht, lediglich im optischen Bereich wie zum Beispiel bei der Farbauswahl von Elementen wie Blumenkübeln etc. gibt es noch Handlungsspielraum. Thomas Hoffmann

Die Pläne für die Neugestaltung des Schlossplatzes waren bei der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses der Stadt Altenkirchen ein Hauptthema. Details und Hintergründe.

Die Neugestaltung des Schlossplatzes und der oberen Wilhelmstraße in Altenkirchen sind an enge zeitliche Vorgaben gebunden. Insbesondere, weil Zuschüsse aus dem Landesförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung-nachhaltige Stadt“ in Höhe von zunächst 1,237 Millionen Euro zugesagt sind und die Planung nun in Kürze beim Land eingereicht werden muss, muss schnell gehandelt werden.







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