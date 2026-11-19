Umgestaltung in der Kreisstadt Schlossplatz Altenkirchen soll bald abgedichtet werden Annika Stock 19.11.2026, 18:30 Uhr

i Die Arbeiten zur Umgestaltung des Schlossplatzes Altenkirchen und der oberen Wilhelmstraße gehen gut voran. Im Umwelt- und Bauausschuss der Stadt Altenkirchen wurde über den aktuellen Stand gesprochen. Annika Stock

Die Umgestaltung des Schlossplatzes Altenkirchen und der oberen Wilhelmstraße laufen weiter. Insgesamt kommt die Baumaßnahme gut voran, wie Sascha Müller vom Bauamt der VG Altenkirchen-Flammersfeld nun gegenüber unserer Zeitung erläuterte.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des zentralen Schlossplatzes in der Kreisstadt Altenkirchen kommen gut voran. Wie Sascha Müller vom Bauamt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld jüngst bei der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses mitteilte, sei der Schlossplatz mittlerweile komplett abgedeckt, also der Belag abgetragen.







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