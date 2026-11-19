Die Umgestaltung des Schlossplatzes Altenkirchen und der oberen Wilhelmstraße laufen weiter. Insgesamt kommt die Baumaßnahme gut voran, wie Sascha Müller vom Bauamt der VG Altenkirchen-Flammersfeld nun gegenüber unserer Zeitung erläuterte.
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Die Arbeiten zur Umgestaltung des zentralen Schlossplatzes in der Kreisstadt Altenkirchen kommen gut voran. Wie Sascha Müller vom Bauamt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld jüngst bei der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses mitteilte, sei der Schlossplatz mittlerweile komplett abgedeckt, also der Belag abgetragen.