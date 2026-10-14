Wissener fühlte sich bedroht Schlangenalarm im Schlafzimmer: Polizei greift ein Michael Fenstermacher 14.10.2026, 16:00 Uhr

i Blindschleichen werden manchmal mit Schlangen verwechselt, so auch von einem Wissener. Der Mann fühlte sich von dem Tier in seinem Schlafzimmer bedroht und alarmierte die Polizei. Lino Mirgeler. picture alliance / Lino Mirgeler/dpa

„Schlangenalarm“ meldete ein Wissener am späten Dienstagabend bei der Polizei wegen eines Eindringlings in seinem Schlafzimmer. Eine Streifenwagenbesatzung eilte dem Wissener zur Hilfe, fand aber ein völlig harmloses Reptil vor.

Ein Wissener hat sich am Dienstag kurz vor 23 Uhr Hilfe suchend an die Polizei gewendet. Der Grund: In seinem Schlafzimmer befinde sich eine riesige Schlange. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf machte sich auf den Weg zur Anschrift des Anrufers in der Nähe des Schlossparks im Stadtteil Schönstein, um der mitgeteilten Gefahr auf den Grund zu gehen.







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