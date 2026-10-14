„Schlangenalarm“ meldete ein Wissener am späten Dienstagabend bei der Polizei wegen eines Eindringlings in seinem Schlafzimmer. Eine Streifenwagenbesatzung eilte dem Wissener zur Hilfe, fand aber ein völlig harmloses Reptil vor.
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Ein Wissener hat sich am Dienstag kurz vor 23 Uhr Hilfe suchend an die Polizei gewendet. Der Grund: In seinem Schlafzimmer befinde sich eine riesige Schlange. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf machte sich auf den Weg zur Anschrift des Anrufers in der Nähe des Schlossparks im Stadtteil Schönstein, um der mitgeteilten Gefahr auf den Grund zu gehen.