Gielerother auf Spurensuche Schicksal seines Urgroßvaters treibt Silas Becker um Markus Kratzer 17.11.2026, 14:00 Uhr

i Ein Originalfoto seines Urgroßvaters hält Silas Becker aus Gieleroth in Händen. Markus Kratzer

Laut Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge werden heute noch geschätzt 1,3 Millionen deutsche Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg vermisst. Einer davon ist Friedrich Becker aus Krämgen. Sein Urenkel hat sich jetzt auf die Suche nach ihm begeben.

Wenn man als Journalist mit einem Ortsbürgermeister in dessen Dienstzimmer sitzt, geht es in der Regel um Haushaltspläne, Baugebiete oder die dörfliche Infrastruktur. Nicht so beim Gespräch mit Silas Becker in Gieleroth. Denn der 34-Jährige, der seit zwei Jahren die Geschicke der Gemeinde lenkt, hat ein ganz persönliches Anliegen.







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