Schicksal des Wissener Freibades scheint besiegelt

Rund 60 Jahre hat das Wissener Hallen- und Freibad auf dem Buckel. Doch nun zeichnet sich ab, dass nur eines der beiden Bäder eine Zukunft hat.
Lesezeit 2 Minuten
Das endgültige Aus für das Wissener Freibad scheint besiegelt. Angesichts bevorstehender Millioneninvestitionen in die notwendige Sanierung des Siegtalbads empfehlen der Hauptausschuss für Finanzen, Bauen und Zukunft sowie der Aufsichtsrat der Stadtwerke dem Wissener Verbandsgemeinderat eine mehrstufige Vorgehensweise, bei der das Freibad vor allem aus finanziellen Gründen außen vor bleibt.