Sanierung des Siegtalbades Schicksal des Wissener Freibades scheint besiegelt 26.11.2025, 11:38 Uhr

i Um die Sanierungskosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten und somit die Zukunft des Siegtalbades zu sichern, sind die Verantwortlichen der Verbandsgemeinde Wissen schweren Herzens gewillt, auf das Freibad zu verzichten. Archiv Thomas Hoffmann

Rund 60 Jahre hat das Wissener Hallen- und Freibad auf dem Buckel. Doch nun zeichnet sich ab, dass nur eines der beiden Bäder eine Zukunft hat.

Das endgültige Aus für das Wissener Freibad scheint besiegelt. Angesichts bevorstehender Millioneninvestitionen in die notwendige Sanierung des Siegtalbads empfehlen der Hauptausschuss für Finanzen, Bauen und Zukunft sowie der Aufsichtsrat der Stadtwerke dem Wissener Verbandsgemeinderat eine mehrstufige Vorgehensweise, bei der das Freibad vor allem aus finanziellen Gründen außen vor bleibt.







