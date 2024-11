Siegwehr Euteneuen Scheitert das Comeback der Wasserkraft endgültig? 25.11.2024, 20:00 Uhr

i Die Zukunft des Wehrs Euteneuen wird am Freitag bei einer Verhandlung im Verwaltungsgericht Koblenz geklärt. Neben der Rettung in letzter Minute ist der juristische Todesstoß eine Alternative. Josefine Werner

Geht es nach den Behörden, sind Pläne, die Stromerzeugung am Siegwehr Euteneuen zu reaktivieren, Geschichte. Doch die Anhänger der Wasserkraft-Wiederkehr haben sich nie unterkriegen lassen. Bald beginnt eine entscheidende Gerichtsverhandlung.

Finaler (juristischer) Todesstoß oder Rettung in letzter Minute für das Vorhaben eines Privatinvestors, der in Eutenuen der Stromerzeugung mittels Wasserkraft zu einer Wiederkehr verhelfen? Am Freitag, 30. November, kommt es vor dem Verwaltungsgericht Koblenz zur mündlichen Verhandlung in der Sache.

