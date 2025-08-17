Noch bis Dienstag wird in Niederfischbach die größte Straßenkirmes im Oberkreis gefeiert. Die Schausteller freuen sich über gutes Wetter, gute Laune und viele Besucher.

Unglaublich, die größte Straßenkirmes im Oberkreis, die Kirmes in Niederfischbach, findet in diesem Jahr tatsächlich bereits zum 459. Mal statt. Wieder sorgt das bunte Treiben mit den attraktiven Fahrgeschäften für alle Altersklassen für den Ausnahmezustand im Ort.

Noch ist es ruhig am Samstagvormittag beim Besuch unserer Zeitung. Zwischen bunten Lichterketten und dem Geruch von frisch gebrannten Mandeln schraubt am Mittag noch der eine oder andere Schausteller die letzte Sitzreihe am Karussell an, und vereinzelt ist noch das Klicken eines Akkuschraubers zu hören, aber auch das Kreischen der Kinder, die bereits vor der offiziellen Eröffnung die Spannung kaum aushalten können und doch endlich einmal die eine oder andere Runde drehen wollen. „Wenn dann um 14 Uhr die Lichter und die Musik angehen, dann wird aus den stillen Aufbauhallen ein bunter, lauter, glitzernder Treffpunkt, dann geht der Wahnsinn wieder los“, so einer der Karussellbetreiber.

i Der Musikverein Niederfischbach ist wieder mit seinem Bierrondell dabei Gaby Wertebach

Viele der Schausteller kommen bereits seit etlichen Jahren nach Niederfischbach. Gutes Wetter, gute Laune und selbst einmal am Abend eine Bratwurst oder eine andere Leckerei essen, ohne dass jemand nach ihnen ruft, das wünschen sich eigentlich alle. Danny Hartmann, der gemeinsam mit seinem Vater Michael Betreiber von 1001 Nacht ist, freut sich ganz besonders. Nach einem Disput mit dem damaligen Marktmeister sei er 20 Jahre lang nicht mehr nach Niederfischbach gekommen.

„Das ist Schnee von gestern, jetzt bin ich einfach nur froh, wieder hier zu sein“, so Hartmann der schon damals mit dem fliegenden Teppich für Spaß bei Groß und Klein sorgte. Sein jetziges Fahrgeschäft ist imposante 27 Meter hoch und wunderschön gestaltet. Ebenfalls traditionsgemäß ist seit Jahrzehnten Thomas Wendler bereits in der 9. Generation mit dem Autoscooter vor Ort, gleich daneben ist Wendlers Bratwurststand. Der Autoscooter hatte leichte Aufbauprobleme, der „Fliegende Teppich“ von Hartmanns war ein wenig zu breit, weshalb ein Teil noch einmal abgebaut und wiederaufgebaut werden musste.

i Rekommander Michael Schneider ist stolz auf das Fahrgeschäft "1001 Nacht". Es beeindruckt durch seinen 27 Meter hohen Turm und die tolle Bemalung samt Kamel. Gaby Wertebach

Der Musikverein Niederfischbach mit seinem Bierstand ist wie immer auch dabei. Die Helfer haben akribisch einen Dienstplan aufgestellt, der im Bierrondell hängt. „Vor einigen Jahren hatten wir kaum noch Helfer, das ging ja überhaupt nicht“, so Bernd Becker, der wie seine Kollegen begeistert ist von den jetzt rund 40 Freiwilligen, die bereits mittags bester Stimmung sind.

Der Musikexpress, den Marcus Schäfer betreibt, ist gefragt. Die Musikauswahl ist riesig, jeder Wunsch kann dank Internet, so Schäfer, der früher mit dem Kettenkarussell anreiste, erfüllt werden. Alexander Milz, Juniorchef des „Big Wave“, kommt seit fünf Jahren nach Niederfischbach und wünscht sich, dass die Besucher jede Menge Spaß haben: „Das ist es doch, was Tradition ausmacht“, so der junge Mann, der sich auf die vielen Leckereien in den einzelnen Imbisswagen freut.

„Hier sind alle supernett, weshalb wir immer wieder gerne kommen.“

Das sagen Susanne und Martin Nowag

„Der Aufbau war ein wenig stressig, weil die Straße erst ab Samstagmittag für den Verkehr gesperrt war. Aber mit Rücksicht aufeinander habe doch alles bestens geklappt“, erzählt er. Martin und Susanne Nowag können ebenfalls auf lange Jahre in Niederfischbach zurückblicken. „Hier sind alle supernett, weshalb wir immer wieder gerne kommen“, so Susanne Nowag. Martin Nowag betreibt auch das Fahrgeschäft „Hansa-Jet“. Marktmeister Markus Walkenbach zeigt sich zufrieden: „Die letzten zwei Tage des Aufbaus in der Hitze waren für alle anstrengend“, so sein Fazit.

Ab 19.30 Uhr spielte nach dem Fassanstich die Band Hörgerät, und der Sonntag war traditionell der Familientag auf der Föschber Kirmes. Am Montag tritt ab 19.30 Uhr die bekannte Band Unart auf. Am Abschlusstag, dem „Maatdeesdich“ (Marktdienstag), startet der Tag um 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Am späten Nachmittag wird mit dem lang andauernden Trauermarsch unter Beteiligung des Musikvereins das Kirmesmännsch langsam seiner endgültigen Bestimmung zugeführt, womit vier tolle Tage zu Ende gehen.