Trotz Lampenfieber zur Bühne
Schauspielerin Sarah Huferath geht mutig ihren Weg
Im nostalgischen Ambiente des Neiterser Programmkinos "Wied-Scala" sprach die Schauspielerin und Filmliebhaberin Sarah Huferath
Im nostalgischen Ambiente des Neiterser Programmkinos "Wied-Scala" sprach die Schauspielerin und Filmliebhaberin Sarah Huferath aus Linz am Rhein mit unserer Zeitung über die Herausforderung, trotz heftiger Ängste in der Theaterbranche Fuß zu fassen.
Julia Hilgeroth-Buchner

Sarah Huferath wagt den Schritt ins Rampenlicht. Trotz Lampenfieber und Zitterattacken schlägt die junge Schauspielerin ein neues Kapitel auf – und strahlt dabei überraschend selbstbewusst.

Lesezeit 3 Minuten
Sarah Huferath hat sich schon mit dem nostalgischen Ambiente vertraut gemacht, als unsere Zeitung in der „Wied-Scala“ eintrifft. Das Neiterser Programmkino ist wie geschaffen für das Gespräch mit der Nachwuchsschauspielerin aus Linz am Rhein – schließlich war es der Film „Die Reise ins Labyrinth“, an den sie als Zwölfjährige ihr Herz verlor und der ihren künstlerischen Weg vorzeichnete.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren