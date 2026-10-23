Trotz Lampenfieber zur Bühne Schauspielerin Sarah Huferath geht mutig ihren Weg Julia Hilgeroth-Buchner 23.10.2026, 09:00 Uhr

i Im nostalgischen Ambiente des Neiterser Programmkinos "Wied-Scala" sprach die Schauspielerin und Filmliebhaberin Sarah Huferath aus Linz am Rhein mit unserer Zeitung über die Herausforderung, trotz heftiger Ängste in der Theaterbranche Fuß zu fassen. Julia Hilgeroth-Buchner

Sarah Huferath wagt den Schritt ins Rampenlicht. Trotz Lampenfieber und Zitterattacken schlägt die junge Schauspielerin ein neues Kapitel auf – und strahlt dabei überraschend selbstbewusst.

Sarah Huferath hat sich schon mit dem nostalgischen Ambiente vertraut gemacht, als unsere Zeitung in der „Wied-Scala“ eintrifft. Das Neiterser Programmkino ist wie geschaffen für das Gespräch mit der Nachwuchsschauspielerin aus Linz am Rhein – schließlich war es der Film „Die Reise ins Labyrinth“, an den sie als Zwölfjährige ihr Herz verlor und der ihren künstlerischen Weg vorzeichnete.







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