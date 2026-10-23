Sarah Huferath wagt den Schritt ins Rampenlicht. Trotz Lampenfieber und Zitterattacken schlägt die junge Schauspielerin ein neues Kapitel auf – und strahlt dabei überraschend selbstbewusst.
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Sarah Huferath hat sich schon mit dem nostalgischen Ambiente vertraut gemacht, als unsere Zeitung in der „Wied-Scala“ eintrifft. Das Neiterser Programmkino ist wie geschaffen für das Gespräch mit der Nachwuchsschauspielerin aus Linz am Rhein – schließlich war es der Film „Die Reise ins Labyrinth“, an den sie als Zwölfjährige ihr Herz verlor und der ihren künstlerischen Weg vorzeichnete.