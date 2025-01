Schafe in Kescheid trotz „wolfssicherem“ Zaun gerissen

Immer wieder fallen Weidetiere in der Region dem Wolf zum Opfer. Nun steht fest: Bei einem Fall in Kescheid überwand das Raubtier einen eigentlich als sicher geltenden Zaun und für einen Riss in der VG Wissen ist ein heimischer Wolf verantwortlich.