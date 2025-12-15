Zwei tote Nutztiere Schafe in Berzhausen und Helmenzen durch Wolf gerissen? 15.12.2025, 18:00 Uhr

i Am Wochenende wurden in Berzhausen und Helmenzen jeweils ein Schaf tot aufgefunden. Hat der Wolf erneut zugeschlagen? Symbolbild: picture alliance/dpa/Patrick Pleul. picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Hat in zwei Schafherden im Westerwald erneut der Wolf zugeschlagen? Dieser Verdacht wird nun genetisch untersucht, nachdem am Wochenende in Berzhausen und Helmenzen jeweils ein Schaf tot aufgefunden wurde.

Gleich in zwei Haltungen sind am vergangenen Wochenende Schafe tot aufgefunden worden. Möglicherweise sind sie einem Wolf zum Opfer gefallen. Die Schadensfälle wurden aus Berzhausen und Helmenzen gemeldet, jeweils mit einem toten Schaf, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) mitteilt.







