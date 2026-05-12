Geplanter Stellenabbau Schäfer Shop: Gespräche mit Betriebsrat laufen an Thomas Leurs 12.05.2026, 15:00 Uhr

i Das Unternehmen Schäfer Shop zählt zu den größten Arbeitgebern in der Region. Thomas Leurs

Schäfer Shop mit Sitz in Betzdorf zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. Vor Kurzem wurde bekannt, dass in dem Unternehmen rund 90 Stellen abgebaut werden sollen. Über den aktuellen Stand sprach unsere Zeitung mit dem Betriebsratsvorsitzenden.

Beim Unternehmen Schäfer Shop in Betzdorf werden Arbeitsplätze abgebaut (unserer Zeitung berichtete). Dazu gibt es das Transformationsprogramm „Fit for Future“, bei dem im vergangenen Jahr 45 Mitarbeitenden in „eine neue berufliche Zukunft begleitet“ wurden.







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