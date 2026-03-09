Schuldig der Volksverhetzung Satte Geldstrafe nach Hass-Post auf Facebook Johannes Mario Löhr 09.03.2026, 19:00 Uhr

i Wegen Volksverhetzung ist ein 52-Jähriger am Betzdorfer Amtsgericht zu einer satten Geldstrafe von hochgerechnet 5250 Euro verurteilt worden. Thomas Leurs

Wegen Volksverhetzung ist ein 52-Jähriger am Betzdorfer Amtsgericht zu einer satten Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte bei Facebook ein gewaltverherrlichendes und gegen Asylbewerber gerichtetes Bild in eine Gruppe gepostet.

Ein 52-jähriger Mann aus dem Oberkreis ist am Betzdorfer Amtsgericht wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 35 Euro verurteilt worden. Hochgerechnet sind es also 5250 Euro, die der Mann nun dafür zu zahlen hat, dass er vergangenes Jahr in einer Gruppe bei Facebook ein widerliches Hass-Bild gepostet hatte.







