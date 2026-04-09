Gotteshaus in Altenkirchen Sankt-Jakobus-Kirche hat eine interessante Historie Werner Klak 09.04.2026, 12:00 Uhr

i Sankt Jakobus blickt auf die kürzlich im Innenraum renovierte katholische Kirche in Altenkirchen. Das Gotteshaus bietet 300 Besuchern Platz. Am kommenden Weißen Sonntag gehen 32 Kinder zur Ersten Heiligen Kommunion, wozu wiederum zahlreiche Besucher erwartet werden. Werner Klak

Die katholische Kirche Sankt Jakobus in Altenkirchen ist am Weißen Sonntag zur Erstkommunionfeier herausgeputzt. Doch was hat das Gotteshaus nicht schon alles hinter sich? Ein Blick in die Historie.

Über einen Zeitraum von drei Monaten wurde der Innenraum der katholischen Kirche Sankt Jakobus in Altenkirchen kürzlich saniert. Zu Weihnachten konnte erstmals das Hochamt gefeiert werden und am Samstag die Ostermette. Wir wagen einen Blick in die Geschichte der Kirche in der Kreisstadt.







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