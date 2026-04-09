Die katholische Kirche Sankt Jakobus in Altenkirchen ist am Weißen Sonntag zur Erstkommunionfeier herausgeputzt. Doch was hat das Gotteshaus nicht schon alles hinter sich? Ein Blick in die Historie.
Lesezeit 2 Minuten
Über einen Zeitraum von drei Monaten wurde der Innenraum der katholischen Kirche Sankt Jakobus in Altenkirchen kürzlich saniert. Zu Weihnachten konnte erstmals das Hochamt gefeiert werden und am Samstag die Ostermette. Wir wagen einen Blick in die Geschichte der Kirche in der Kreisstadt.