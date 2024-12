IGS Betzdorf-Kirchen Sanitätsdienst hat regen Zulauf an Schülern Gaby Wertebach 17.12.2024, 12:00 Uhr

i Die neuen Sanitäterinnen und Sanitäter der Arbeitsgemeinschaft sind hoch motiviert. Gaby Wertebach

Die neue Schulsanitäts-AG an der IGS Betzdorf-Kirchen ist ein voller Erfolg. Schüler lernen Erste Hilfe und übernehmen Verantwortung für Mitschüler und Lehrer. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die AG etabliert. Was macht sie so besonders?

Der Sanitätsdienst an der IGS Betzdorf-Kirchen wurde erst am 30. November im Rahmen des Tags der Offenen Tür offiziell ins Leben gerufen. Innerhalb von wenigen Wochen ist klar: Damit hat sich eine besondere Arbeitsgemeinschaft an der Schule gebildet.

